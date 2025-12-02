Javier Saénz de Jubera se jubila como presidente de Electricidad y Gas de TotalEnergies en España

Las claves nuevo Generado con IA Javier Sáenz de Jubera se jubila como presidente de Electricidad y Gas de TotalEnergies en España el 31 de diciembre. José Ignacio Sanz, CEO y 'country chair', asumirá las funciones desempeñadas por Sáenz de Jubera. Sáenz de Jubera culmina una trayectoria de 46 años en el sector energético, liderando la transformación de TotalEnergies en compañía multienergías. Durante su gestión, TotalEnergies se posicionó entre las cinco primeras comercializadoras de electricidad y gas en España y reforzó su compromiso con la transición energética.

TotalEnergies ha anunciado la jubilación de Javier Sáenz de Jubera, presidente de la actividad de comercialización de Electricidad y Gas en España, que será oficial a partir del próximo 31 de diciembre.

José Ignacio Sanz, CEO y 'country chair' de la compañía, asumirá las funciones hasta ahora desempeñadas por Sáenz de Jubera.

La compañía ha destacado en un comunicado que Javier Sáenz de Jubera ha desarrollado una "larga y brillante trayectoria" de 46 años ligada al sector de la energía, que ha culminado con su etapa al frente de la comercializadora de Electricidad y Gas de TotalEnergies desde 2020.

En estos últimos años, Sáenz de Jubera ha liderado una de las etapas "más desafiantes" de TotalEnergies, su transformación en "una compañía multienergías global integrada, comprometida con proporcionar una energía más asequible, más disponible y más sostenible al mayor número de personas posible".

Javier Sáenz de Jubera ha expresado su gratitud a la compañía y a los profesionales que le han acompañado en esta etapa.

"Agradezco a TotalEnergies su confianza para dirigir la compañía en un momento tan decisivo, marcado por su transformación en una compañía multienergías y por su compromiso con la transición energética".

"Ha sido un verdadero privilegio haber formado parte de una de las grandes compañías mundiales. También muchas gracias a todos los excelentes profesionales de TotalEnergies, ya que sin su colaboración, apoyo y compromiso no hubiera sido posible conseguir todo lo logrado en estos años", ha dicho.

Por su parte, José Ignacio Sanz, CEO de Electricidad y Gas y Country Chair de TotalEnergies en España, ha señalado que "para TotalEnergies ha supuesto un honor y una gran suerte contar con Javier Sáenz de Jubera al frente de la actividad de comercialización de Electricidad y Gas en estos cinco años".

"Un periodo especialmente retador para el sector energético, marcado por las exigencias de la lucha contra el cambio climático y la transición energética y el complejo contexto geopolítico", ha dicho.

De Sáenz de Jubera ha destacado que haya "conseguido posicionar la actividad de Electricidad y Gas de TotalEnergies entre las cinco primeras del país y promover su transición energética".