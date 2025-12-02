Enagas, Redeia, Moeve, Repsol, Fertiberia o Iberdrola, incluidos entre 235 proyectos energéticos elegidos por Teresa Ribera

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha incluido una veintena de proyectos energéticos españoles entre los 235 seleccionados como Proyectos de Interés Común y Mutuo en la UE. Entre los proyectos destacados figuran interconexiones eléctricas con Francia y Portugal, corredores de hidrógeno como H2med y nuevos almacenes subterráneos de hidrógeno. Empresas como Enagás, Redeia, Moeve, Repsol, Fertiberia e Iberdrola lideran varios de los proyectos seleccionados por su relevancia en energía limpia e infraestructuras. Los proyectos podrán acceder a financiación europea y a procesos acelerados de permisos, contribuyendo a la integración energética y a la transición hacia una energía más limpia en la UE.

La Comisión Europea ha incluido una veintena de proyectos de España en la lista de 235 proyectos energéticos transfronterizos a los que ha concedido el estatuto de Proyectos de Interés Común (PIC) y Proyectos de Interés Mutuo (PIM), en la segunda lista de este tipo desde su puesta en marcha en 2023.

En concreto, en la lista de Bruselas figuran las interconexiones eléctricas entre Portugal y España por Beariz-Fontefría, Fontefría- Ponte de Lima y Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão (PT), incluyendo las subestaciones en Beariz, Fontefría y Ponte de Lima, así como la marina con Francia entre Gatica y Cubnezais, por el Golfo de Vizcaya, desarrollado por Redeia y su homóloga francesa (RTE).

También se suma a los proyectos elegidos la interconexión eléctrica entre Navarra y Landes (Francia) y la de Aragón y Marsillon (Francia), ambas por los Pirineos.

Igualmente, se han incorporado proyectos de bombeo hidroeléctrico y sistemas reversibles como el de NavaLeo (del Grupo Lamelas Viloria), Aguayo II y CHR Irene (ambos del Grupo Repsol) y PSP Conso II (de Iberdrola).

En el ámbito del hidrógeno, la Comisión Europea ha incluido en la lista de proyectos al corredor H2med (liderado por Enagas) entre Portugal, España, Francia y Alemania, con su hidroducto BarMar entre Barcelona y Marsella y el interconector Portugal-España y la infraestructura interna en España.

También se encuentran entre las elegidas cinco nuevas plantas electrolizadoras como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva (liderado por Moeve) o el valle asturiano del hidrógeno (donde están Nortegas, ArcelorMittal y EDP, entre otros).

Además, el electrolizador Valdo Eume (promovido por Reganosa y Forestal del Atlántico), el proyecto Catalina en Aragón (de CIP en consorcio con Enagás Renovable y Fertiberia) y ErasmoPower2X (de la desarrolladora holandesa Power2X y la española Soto Solar).

Igualmente, España incluye dos nuevos almacenes subterráneos de hidrógeno en la zona norte y la lista de proyectos españoles elegidos se completa con Pycasso, entre España y Francia, liderado por el operador francés de infraestructuras Teréga, junto a grandes emisores industriales como Repsol, ArcelorMittal y Lafarge.

Fuera de España

En esta lista de PIC y PMI seleccionados figuran 113 proyectos de redes eléctricas, marítimas e inteligentes que serán esenciales para integrar la creciente cuota de energías renovables.

Además, 100 de hidrógeno y electrolizadores que desempeñarán un papel importante en la integración y descarbonización del sistema energético de la UE.

También se encuentran 17 proyectos de infraestructura de transporte de carbono que impulsarán el desarrollo del mercado de captura y almacenamiento de carbono, tres de redes de gas inteligentes para digitalizar y modernizar la red de gas natural, así como la inclusión continuada de dos proyectos de larga data que conectan Malta y Chipre con la red europea de gas continental.

En un comunicado, la Comisión Europea destacó que estos proyectos transversales "reforzarán la conectividad energética en todo el continente, acercándose a la finalización de la Unión de la Energía".

Financiación de la UE

Los proyectos seleccionados podrán solicitar financiación de la UE con cargo al Mecanismo 'Conectar Europa' y se beneficiarán de procesos acelerados de concesión de permisos y reglamentación para una ejecución y entrega rápidas.

La Comisión apoyará la ejecución de estos proyectos a través de una mayor coordinación política con los Estados miembros afectados, recurriendo al Grupo Operativo de la Unión de la Energía y a los grupos regionales de alto nivel diseñados para apoyar el desarrollo de infraestructuras energéticas en regiones clave, también con países socios.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, señaló que estos proyectos "son más que proyectos de infraestructura transfronterizos, son el salvavidas de nuestra Unión de la Energía".

"Potencian nuestro sistema energético de la UE unificando los puntos fuertes de veintisiete sistemas complementarios, allanando el camino para una Europa en la que la energía ecológica, competitiva y segura no sea solo una promesa, sino una realidad común", dijo.

Paquete europeo de redes

Tras la adopción de este lunes, la lista de PIC y PMI se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo en forma de acto delegado para su control, tal como se establece en el Reglamento RTE-E.

Ambos colegisladores disponen de dos meses para aceptar o rechazar la lista en su totalidad, pero no pueden modificarla.

Este proceso puede prorrogarse dos meses, si así lo solicitan los colegisladores. Una vez adoptada la lista, la Comisión seguirá reforzando su trabajo con los promotores de proyectos y los Estados miembros para ayudar a garantizar que los proyectos seleccionados se ejecuten de la manera más fluida y rápida posible.

Como se destaca en el Plan de Acción sobre Energía Asequible de la Comisión, una red energética eficiente es crucial para permitir la transición hacia una energía limpia y garantizar que la energía sea accesible y asequible tanto para las industrias como para los hogares en toda Europa.

Según un estudio reciente de Bruselas, las necesidades de inversión en infraestructuras energéticas europeas (redes de electricidad, hidrógeno y CO2) se acercarán a 1,5 billones de euros entre 2024 y 2040.

Esta línea de proyectos y los volúmenes de inversión previstos correspondientes contribuirán a satisfacer las necesidades identificadas para 2040.

Garantizar una red energética europea bien integrada y optimizada es igualmente crucial para acelerar una transición energética limpia y rentable. En este sentido, la Comisión presentará en breve el paquete europeo de redes para acelerar aún más el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias en Europa.

También desarrollará la iniciativa 'Autopistas Energéticas', puesta en marcha por la presidenta Von der Leyen en su último discurso sobre el estado de la Unión Europea, que abordará urgentemente los cuellos de botella transfronterizos de las infraestructuras energéticas y aumentará la resiliencia general del sistema energético de la UE.

La lista adoptada este lunes es la segunda lista de la Unión de PIC y PMI establecida en virtud del Reglamento revisado sobre las redes transeuropeas de energía (RTE-E) a partir de 2022, que deja de centrarse en los combustibles fósiles para centrarse en infraestructuras transfronterizas hipocarbónicas, resilientes y eficientes.

El Mecanismo 'Conectar Europa' (MCE-Energía) ha proporcionado 8.000 millones de euros para proyectos emblemáticos desde 2014.

Un excelente ejemplo de proyectos transfronterizos emblemáticos es la sincronización del Báltico, a través de la cual los Estados bálticos han recuperado la independencia de la red eléctrica de Rusia, integrando plenamente a los tres países en el sistema energético de la UE.

Como parte del marco financiero plurianual 2028-2034, la Comisión propuso quintuplicar el presupuesto del MCE Energía de 5.840 millones de euros a 29.910 millones de euros.