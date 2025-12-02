La asturiana SotySolar ya es rentable en Portugal y España y pone el foco en impulsar el segmento empresarial

Paneles fotovoltaicos de una instalación de autoconsumo de SotySolar. SotySolar

Las claves nuevo Generado con IA SotySolar ha alcanzado la rentabilidad en España y Portugal, consolidando su modelo de negocio en energía solar y aerotermia. La empresa supera las 12.000 instalaciones residenciales y ahora impulsa su crecimiento en el segmento empresarial, firmando acuerdos con grandes compañías como Meliá. José Carlos Díaz Lacaci, exfundador de Pepephone y exCEO de Powen, ha sido nombrado nuevo CEO para liderar esta etapa de expansión. SotySolar apuesta por soluciones integrales de electrificación, como baterías solares, aerotermia y cargadores de vehículo eléctrico, priorizando el crecimiento rentable y sostenible.

En un mercado fotovoltaico y del sector del autoconsumo convulso y en plena reestructuración, sobresale la trayectoria de compañía de origen asturiano SotySolar, especializada en energía solar y aerotermia.

Ha alcanzado el punto de equilibrio (breakeven) en sus operaciones en España y Portugal, un hito que confirma su modelo de negocio .

Tras un periodo de crecimiento estratégico y sostenido, SotySolar ha consolidado su liderazgo en el segmento residencial (B2C), superando las 12.000 instalaciones en hogares.

Ahora, la compañía inicia una fase de fortalecimiento de las operaciones en el sector empresarial (B2B), donde ya ha firmado acuerdos para la instalación de sistemas de fotovoltaica con la cadena Meliá y otras grandes corporaciones.

Paralelamente, y como muestra de su visión estratégica, la compañía prepara su ‘Informe Solar 2025’, que se publicará a principios de 2026. Este análisis se convertirá en una referencia para comprender la evolución del mercado, las tendencias de la demanda y los futuros motores del sector solar.

Para liderar esta nueva y ambiciosa etapa, la compañía ha designado un nuevo CEO, José Carlos Díaz Lacaci, exfundador de Pepephone y exCEO de Powen.

Su probada experiencia en escalar negocios de forma rentable será clave para ejecutar la estrategia de crecimiento de SotySolar.

Nuevo CEO de SotySolar, José Carlos Díaz Lacaci, exfundador de Pepephone y exCEO de Powen SotySolar

"En un sector en plena redefinición, donde la fiabilidad y la solvencia son más importantes que nunca, SotySolar ha demostrado que un crecimiento honesto, rentable y centrado en el cliente es posible. Nuestro éxito en el mercado residencial nos da una base increíblemente sólida", afirma Lacaci.

"Ahora, estamos listos para impulsar este liderazgo en el sector empresarial. Queremos ser el partner tecnológico estable y a largo plazo para la transición energética de las empresas del país, ofreciendo no solo instalaciones, sino un ecosistema completo de gestión energética que genere un impacto real y medible en su rentabilidad y sostenibilidad".

Futuro de la electrificación

SotySolar, de origen asturiano, es una empresa del sector del autoconsumo fotovoltaico con más de 10 años de experiencia.

La compañía mantiene una ambición de crecimiento orgánico y rentable, diversificando su oferta para ser el proveedor de referencia en toda la electrificación de la demanda, ofreciendo soluciones completas que incluyen fotovoltaica, baterías, aerotermia y cargadores para el vehículo eléctrico.

Madrid, Barcelona y Asturias se encuentran entre las provincias en las que más instalaciones se han realizado.

A nivel de producto, la estrategia se centrará en el desarrollo de baterías solares, bombas de calor (aerotermia) y sistemas de gestión de energía (EMS), ofreciendo soluciones completas para la electrificación de la demanda.