Las claves nuevo Generado con IA Técnicas Reunidas ha devuelto de forma anticipada el préstamo de 271 millones de euros concedido por la SEPI en 2022 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El préstamo, solicitado por los efectos de la crisis del COVID-19, incluía 175 millones en préstamo participativo y 82,5 millones como deuda ordinaria, además de intereses. La devolución anticipada se ha realizado casi un año antes de lo previsto y ha permitido a la empresa conservar y crear hasta 14.000 puestos de trabajo. El apoyo estatal permitió a Técnicas Reunidas iniciar un proceso de transformación y aumentar significativamente su valor en bolsa entre 2022 y 2025.

Técnicas Reunidas ha devuelto de manera anticipada el día 1 de diciembre la totalidad del préstamo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió en febrero de 2022 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

El importe de la cancelación total anticipada, tras las amortizaciones parciales del préstamo que la compañía ha ido efectuando desde entonces en cumplimiento exacto del calendario establecido al efecto, asciende a 271 millones de euros.

Este importe incluye 175 millones de euros de préstamo participativo y 82,5 millones de euros de deuda ordinaria, además de los intereses devengados.

La devolución se ha llevado a cabo casi un año antes de lo que fue previsto en el momento de la formalización de la ayuda.

En el marco de las ayudas establecidas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), la compañía solicitó 340 millones de euros como consecuencia de los impactos derivados de la crisis sanitaria (COVID-19) en los proyectos en curso.

Ese fondo de emergencia se creó como un apoyo público temporal destinado a reforzar la solvencia de empresas estratégicas afectadas por la pandemia.

En la tramitación del expediente se tuvo en cuenta el carácter estratégico de Técnicas Reunidas como compañía líder en proyectos de ingeniería, exportador de tecnología e integrador de proveedores españoles en la cadena de valor de la industria energética.

El montante solicitado, que le fue concedido de manera íntegra, quedó dividido en 175 millones en forma de un préstamo participativo y otros 165 millones como deuda ordinaria.

Con ocasión de la amortización total anticipada de esta ayuda, el presidente de la compañía, Juan Lladó, y su CEO, Eduardo San Miguel, han declarado que "queremos reconocer públicamente la profesionalidad, la dedicación y el compromiso con los que la SEPI y el FASEE han gestionado el proceso del préstamo concedido, que ha sido decisivo para que nuestra compañía pudiera mantener su actividad y preservar su valor en un contexto extraordinariamente complejo”.

Han precisado asimismo que "los 340 millones de euros prestados han sido esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de nuestras actividades tras la pandemia, sino también para generar un entorno muy positivo en el que poder desarrollarlas a escala nacional e internacional.

Gracias a ello, no sólo se logró la conservación de 7.000 empleos, sino la creación desde entonces de más de 7.000 nuevos puestos de trabajo, hasta llegar a los cerca de 14.000 empleados que hoy forman parte de la compañía".

Por último, hay que destacar también que el apoyo estatal recibido le ha permitido a Técnicas Reunidas poner en marcha un proceso de transformación y un plan estratégico que han llevado el precio de su acción desde los 7,45 euros al cierre del 22 de febrero de 2022, hasta los 28,5 euros al cierre del 28 de noviembre de 2025.