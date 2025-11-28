Grenergy acelera su plan de conquista en Chile y puja contra Enel y otros gigantes por contratos de electricidad en el país

La compañía ha cerrado acuerdos de venta de energía a largo plazo, incluyendo el suministro a Codelco por 15 años y la venta de fases de su megaproyecto a fondos internacionales.

Grenergy desarrolla en el norte de Chile el proyecto Oasis de Atacama, uno de los mayores complejos solares con almacenamiento de energía del mundo, con 2 GW de potencia y 11 GWh de capacidad.

La licitación adjudicará contratos por 3.360 GWh anuales entre 2027 y 2030, equivalentes al consumo de casi medio millón de hogares chilenos.

Grenergy compite con grandes empresas como Enel, Colbún y BTG Pactual por contratos de suministro eléctrico en Chile, buscando consolidar su presencia en el país.

Grenergy avanza en sus planes para conquistar Chile, su mercado de referencia. La compañía española, que está desarrollando en el país el mayor proyecto de baterías del mundo para almacenar energía solar, busca consolidar su presencia mediante la puja por importantes contratos de suministro eléctrico.

En esta licitación, Grenergy compite con pesos pesados del sector: Enel, la matriz italiana de Endesa; el gigante chileno Colbún; Guacolda, también chilena; BTG Pactual, vinculado al banco de inversión brasileño homónimo; y Evo Energy, filial de la empresa nacional LipiAndes.

Un total de seis generadoras nacionales y extranjeras presentaron sus ofertas económicas y administrativas para participar en la Licitación Pública Nacional e Internacional de Suministro de Energía y Potencia Eléctrica 2025/01.

El objetivo del proceso es adjudicar contratos que garanticen el abastecimiento de los clientes regulados entre 2027 y 2030, con un volumen total de 3.360 GWh al año, el equivalente al consumo anual de casi medio millón de hogares.

En la última subasta de suministro a largo plazo, la adjudicada en 2024 en la que compitieron cinco grupos, se adjudicaron contratos a 20 años por 3.600 GWh anuales.

Enel se impuso entonces con claridad, aunque el interés fue menor que en rondas anteriores y no se presentaron proyectos nuevos. El precio promedio de adjudicación alcanzó los 56,70 dólares/MWh, frente a los 37,40 dólares/MWh registrados en 2022.

El mercado regulado chileno atraviesa un contexto complejo, marcado por vertidos crecientes (energía que se tira), una mayor flexibilidad para migrar al mercado libre, medidas de estabilización de precios y un proyecto legislativo que busca otorgar subsidios al usuario final. Un conjunto de factores que ha elevado la incertidumbre en el sector del país y amenaza con condicionar las decisiones de inversión.

Grenergy en Chile

Grenergy está desarrollando en el norte de Chile Oasis de Atacama, un megacomplejo solar con baterías estructurado en siete fases, que alcanzará alrededor de 2 GW de potencia fotovoltaica y unos 11 GWh de almacenamiento, configurándose como uno de los mayores proyectos de almacenamiento energético del mundo.

El proyecto ya cuenta con las dos primeras fases en operación y otras dos en construcción y mantiene acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) para la producción de las cuatro primeras fases.

Grenergy firmó, además, en abril un contrato de venta a largo plazo para suministrar energía verde a la empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, durante un periodo de 15 años, garantizando suministro ininterrumpido las 24 horas, los siete días de la semana.

A partir de enero de 2026, GR Power, la división de comercialización de energía de Grenergy en Chile, suministrará 0,5 TWh de energía verde al año a la compañía minera estatal chilena, la mayor productora de cobre del mundo que cuenta con calificación 'investment-grade'.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, Grenergy anunció la venta de la cuarta fase de su megaproyecto, denominada Gabriela, a fondos gestionados por CVC DIF, por 475 millones de dólares.

Esta operación se suma a la venta de las fases 1,2 y 3 de Oasis de Atacama a ContourGlobal, empresa propiedad del fondo KKR, por hasta 962 millones de dólares.