El departamento de Ribera en Bruselas bloquea las subastas de capacidad que reclaman las plantas de gas y las baterías

Informes recientes recomiendan mejorar la coordinación europea de los mecanismos de capacidad y subrayan la urgencia de su adopción tanto en España como en Portugal para evitar riesgos en el suministro eléctrico.

El mecanismo, que implica ayudas de Estado, requiere la aprobación europea para evitar distorsiones de competencia, aunque ya existen sistemas similares en varios países de la UE.

Estas subastas son clave para impulsar el desarrollo de baterías y garantizar el futuro de los ciclos combinados de gas, considerados esenciales para la seguridad de suministro y la integración de renovables.

El borrador de la orden ministerial para las subastas de capacidad en España permanece bloqueado en Bruselas, específicamente en la Dirección General de la Comisaria de Competencia, liderada por Teresa Ribera.

Nadie sabe qué está pasando en Bruselas con el borrador de la orden ministerial que debe poner en marcha las esperadas subastas de capacidad para impulsar el desarrollo de las tan necesarias baterías en España, y ser un salvavidas para el futuro de los ciclos combinados de gas.

Es el único paso que queda por dar para que el Ministerio para la Transición Ecológica pueda dar su aprobación definitiva, ya que desde septiembre tiene el visto bueno del Consejo de Estado, aunque el Gobierno lleva ya tres años anunciando su "inmediato" lanzamiento.

"Y no está encallado en la Dirección General de la Comisaría de Energía, como puede pensarse, sino en la de la Comisaria de Competencia, cuya responsable es Teresa Ribera. Justo este 27 de noviembre se cumple un año", según fuentes del sector gasista.

La que hasta entonces fue la vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez y desde 2018 ministra para la Transición Ecológica en nuestro país no puede validar el borrador al tener un papel doble.

Fue primero impulsora política de ese esquema para España y ahora es vicepresidenta de la propia Comisión y comisaria europea de Competencia, por lo que exige extremar las cautelas de conflicto de interés y de imparcialidad.

Ayudas de Estado

En realidad, el borrador es prácticamente idéntico al que ya se presentó un año atrás, por lo que el sector tanto de las baterías como el de los ciclos combinados de gas no entienden la paralización de su autorización.

Según la documentación oficial de MITECO, el “primer borrador del Plan de Implementación” para un posible mercado de capacidad se envió a los servicios técnicos de la Comisión Europea en noviembre de 2023, especificando como fecha de remisión el 13 de noviembre.

Ese plan es el paso previo que exige el Reglamento 2019/943 antes de poder notificar formalmente un mecanismo de capacidad como ayuda de Estado.

Bruselas emitió un dictamen sobre ese primer borrador el 13 de marzo de 2024, lo que dio lugar a una versión actualizada del plan de implementación español. Y se volvió a remitir con esas modificaciones en diciembre pasado. El último llegó a Europa en septiembre.

Pero ¿por qué es necesaria Bruselas en una orden ministerial en España? Porque los mecanismos de capacidad se consideran ayudas de Estado al implicar un apoyo económico público, selectivo, que puede distorsionar la competencia y el comercio intracomunitario.

Sin embargo, ya hay una decena de Estados miembros de la UE que cuentan con esta herramienta. Según Eurelectric, en 2023 había mecanismos de capacidad activos en ocho países: Bélgica, Irlanda, Francia, Italia y Polonia (modelos de mercado de capacidad a escala nacional) y Alemania, Finlandia y Suecia (reservas estratégicas).

Apagón de abril

Aunque apenas hay cambios en el texto, reafirma la necesidad de contar con tecnologías de respaldo en casos de "estrés del sistema eléctrico", con alusión al apagón general del pasado 28 de abril y a la 'operación reforzada' de Red Eléctrica, el operador del sistema, desde entonces.

"El actual contexto de mercado no permite viabilizar las nuevas inversiones en nuevas tecnologías firmes y flexibles, [...] sigue existiendo un “missing money” (término empleado por la literatura económica para referirse a este fenómeno habitual en los mercados energéticos) que impide el acometimiento de estas inversiones", razona el documento.

Y esto es así, "a pesar de que los ingresos por arbitraje se han venido incrementando en los últimos tiempos por efecto del incremento de la volatilidad en los mercados, y de que se han venido eliminando barreras para que las tecnologías de almacenamiento puedan participar en todos los segmentos de mercado".

Desde entonces, nada se ha movido. Ni cuando estaba Teresa Ribera en el Gobierno español, ni ahora que está en la Comisión Europea.

El mercado de capacidad es imprescindible ya no solo desde la perspectiva de la seguridad de suministro, sino desde la propia necesidad de integración de renovables.

Sin estas tecnologías no resultará posible abordar con éxito los ambiciosos objetivos de renovables a nivel nacional.

ACER y Bruegel

Según la última Propuesta de revisión de la metodología para la Evaluación Europea de Adecuación de Recursos (ERAA) realizada por Entso-e (la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad) y publicada el pasado 6 de noviembre, la reforma del mercado eléctrico europeo de 2024 obligaba a simplificar la aprobación de mecanismos de capacidad.

También este mes se ha publicado el informe 'Los mecanismos de capacidad eléctrica de Europa deben ser mejor coordinados' por Bruegel - Improving economic policy, que por su parte, abre una problemática más a esta herramienta: la urgente necesidad de mejorar la coordinación europea de los mecanismos de capacidad.

Y ELECPOR, la Asociación Portuguesa de Empresas del Sector Eléctrico, también ha destacado la urgencia de adoptar un mecanismo de capacidad en Portugal, en coordinación con España.

La falta de adopción de un mecanismo de capacidad en Portugal no solo aumenta el riesgo para la seguridad del suministro del país, sino que también pone a los productores ibéricos en una situación desigual.