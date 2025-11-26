Nace Echelon Iberdrola Digital Infra para invertir más de 2.000 millones de euros en centros de datos en España Iberdrola

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola y Echelon Data Centers crean Echelon Iberdrola Digital Infra para invertir más de 2.000 millones de euros en centros de datos en España. El primer gran proyecto será Madrid Sur, un complejo de 160.000 m2 con 144 MW de capacidad y una conexión eléctrica asegurada de 230 MW, que generará 1.500 empleos. La alianza apuesta por energía 100% renovable para alimentar los centros de datos y posiciona a España como hub digital europeo gracias a su infraestructura eléctrica y de fibra óptica. Echelon tendrá hasta el 80% de la joint venture y gestionará permisos, diseño y operación, mientras Iberdrola aportará su experiencia en energías renovables y suministro eléctrico seguro.

Iberdrola y Echelon Data Centers han cerrado su alianza estratégica para construir y operar centros de datos a gran escala en España.

Nace así Echelon Iberdrola Digital Infra, con unas inversiones previstas de más de 2.000 millones de euros, lo que la convierte en la mayor joint venture en Europa entre una compañía energética y un desarrollador de data centers.

Con la culminación de esta operación anunciada en julio de 2025, y tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias, Echelon Iberdrola Digital Infra iniciará su actividad comercial con el foco puesto en compañías tecnológicas hiperescalares y proveedores de infraestructura y servicios para inteligencia artificial, un sector con gran potencial de crecimiento.

El primer proyecto de esta alianza será Madrid Sur, un complejo de 160.000 m2 que dispondrá de 144 MW para procesamiento de datos y ya tiene asegurada una conexión eléctrica de 230 MW.

Este proyecto generará unos 1.500 empleos directos e indirectos y su demanda estimada es de 1 TWh.

Además, contará con una planta solar fotovoltaica y energía renovable adicional de Iberdrola para garantizar la totalidad de su consumo eléctrico.

Claves del acuerdo

Iberdrola aportará su experiencia en generación renovable y en el desarrollo y gestión de grandes infraestructuras eléctricas. Se encargará de identificar y asegurar terrenos con buena conectividad a la red eléctrica y garantizar un suministro de energía limpia 24/7.

Por su parte, Echelon asumirá los procesos de permisos, diseño, comercialización y operación.

La participación en la joint será de hasta el 80% para Echelon, el resto para Iberdrola. Iberdrola ya ha asegurado más de 700 MW en conexiones eléctricas en zonas estratégicas cerca de Madrid y prevé nuevos proyectos que podrían sumar 6.000 millones de euros de inversión.

Con esta alianza, Iberdrola refuerza su posición como socio energético clave para centros de datos. Actualmente comercializa más de 11 TWh a empresas tecnológicas y operadores de data centers en todo el mundo.

España, hub digital europeo

En la actualidad, más del 70% del tráfico de datos hacia Europa pasa por España, lo que consolida a nuestro país como un hub digital estratégico en Europa gracias a su red de fibra óptica y conexiones submarinas. A esto se suman la alta disponibilidad de energía renovable a costes competitivos y una infraestructura eléctrica avanzada.