China Three Gorges se lanza a la compra masiva de activos renovables y baterías en España, "ha cambiado su rentabilidad"

Empresas chinas como Chint Energy también están expandiendo su presencia en Europa, desarrollando grandes parques solares, almacenamiento energético y colaborando con socios locales en varios países.

El foco de inversión se orienta hacia el almacenamiento con baterías, ante la necesidad de flexibilidad en la red eléctrica española y la caída de rentabilidad en la fotovoltaica.

La compañía ya opera seis plantas solares y eólicas en España, con 1,9 GW de capacidad instalada, y busca expandirse a otros países europeos como Alemania, Italia y Grecia.

China Three Gorges planea una compra masiva de activos renovables y baterías en España, apostando por la transición energética a largo plazo.

La presencia de los gigantes energéticos chinos en España no es nueva, pero sí la visibilidad que ya quieren alcanzar con la organización de un primer foro donde se han dado cita inversores y empresarios del sector este martes en Madrid.

Empresas como China Three Gorges, China Power Engineering Consulting Group, GHESA o Chint Energy coinciden en continuar invirtiendo en el mercado ibérico en proyectos de transición energética.

China Three Gorges, la mayor compañía de energías renovables de China, tiene grandes planes de expansión: "Estamos viendo activamente oportunidades en España y fuera de España, es un buen momento para aprovechar las que no existían en años anteriores", ha señalado Ignacio Herrero, vicepresidente y consejero delegado de China Three Gorges Europe en el I Foro China-España de Energía Verde a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Prevemos grandes inversiones en los próximos meses en nuestro principal mercado, que es y seguirá siendo España, pero también queremos replicar este éxito en otras geografías. Han cambiado las rentabilidades de los activos renovables, y si tienes vocación industrial a largo plazo, es el momento de comprar. Algo que no ocurre con un inversor financiero que depende más de la volatilidad y la incertidumbre del corto plazo".

La compañía opera con seis plantas de energía solar y eólica en España que suman unos 1,9 GW de capacidad instalada (1,4 GW solar y 0,6 GW eólico). Está presente en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Murcia, Cataluña y La Rioja. "Aunque la rentabilidad de los parques fotovoltaicos esté cayendo, hay interés en comprar activos y en ofrecer alternativas tecnológicas que puedan darles viabilidad".

La estrategia de China Three Gorges para Europa (CTGEU) se basa en ampliar y diversificar su presencia en energías renovables, especialmente en España, pero también en Alemania, Italia y Grecia.

"Estamos interesados en diferentes tecnologías y países, buscando crecer tanto en renovables convencionales, así como en almacenamiento e hidrógeno (en el medio plazo) y en redes de distribución, si hubiese alguna oportunidad en esta última, pero somos conscientes de que es complicado", ha señalado.

España, principal mercado

China Three Gorges, creada en 1994 para construir la presa de las Tres Gargantas, es una de las grandes energéticas, por volumen y valoración, del mundo. Además de controlar el 21,7% del capital social de EDP, siendo su mayor accionista individual, ha llegado a acuerdos con distintas compañías, como los Masaveu, Nexwell Power y X-Elio, para comprar activos renovables.

Ahora su objetivo es diversificar, y aunque "España sigue siendo su principal mercado, somos conscientes de que el país necesita más flexibilidad de la red", ha señalado el directivo de la compañía durante su participación en el foro. Por eso, el foco está en las baterías.

"Estamos esperando a ver qué pasa con las subastas de capacidad, necesarias para dar certidumbre a las inversiones", ha añadido Ignacio Herrero.

"El desarrollo de la fotovoltaica ha sido muy rápido, especialmente en los últimos años, creando un exceso de capacidad. Por tanto, el futuro de las baterías es crítico y se necesitan las subastas para lograrlo, como ya ocurre en otros países como Reino Unido o Italia que nos llevan la delantera".

Y ha continuado: "El sector tiene tres líneas de ingresos. Por un lado, el propio arbitraje, comprando en horas baratas y vendiendo en horas más caras, los servicios auxiliares del sistema eléctrico, y como no es suficiente para obtener una rentabilidad mínima, también los mercados de capacidad".

Mundialmente, el gigante chino, al cierre de 2024, alcanzó 146 GW de capacidad instalada, con cerca del 95% de estos activos en energías limpias, aunque su principal tecnología es la hidráulica.

Chint Energy en Europa

Si hace unos años, los fabricantes chinos triunfaban en Europa con sus competitivos paneles fotovoltaicos, ahora ofrecen un abanico de productos más avanzados: desde baterías para el almacenamiento estacionario, IA y robots adaptados a los parques renovables, electrolizadores para el hidrógeno verde hasta tecnología para mejorar la producción de electricidad o acuerdos con centros de datos.

El fabricante chino de paneles solares Chint Energy tiene una estrategia expansiva en Europa basada en el desarrollo, financiación y operación de grandes parques solares, almacenamiento energético y colaboración con socios locales.

Ha construido más de 900 MW de parques solares en Europa y tiene más de 10 GW en desarrollo, con operación en países como España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Países Bajos y Reino Unido.

En España, está desarrollando el parque Salteras (130 MW). Concretamente, situado en Sevilla es uno de los proyectos solares más grandes.

Pero también está en Francia, Alemania, Hungría, Italia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido. Ha puesto en funcionamiento un total de 31 parques. Suman una capacidad de 925 MW, y cuenta con más de 10 GW de proyectos fotovoltaicos y almacenamiento en distintas fases de desarrollo.

¿Qué ofrecen las empresas chinas?

China ofrece productos para modernizar la red, articulada a través de sistemas de operaciones autónomas y mantenimiento predictivo impulsados ​​por IA. Comercializa aplicaciones generalizadas en los sistemas energéticos que está ofreciendo a las empresas españolas.

También busca colaboradores que trabajen en proyectos que combinen la construcción de centros de datos de inteligencia artificial con recursos renovables y baterías en formato de PPAs o autoconsumo o incluso en mejorar la red eléctrica.

En España, ya hay EPCistas (constructoras especializadas en energía) de propiedad china.