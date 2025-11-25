La tensión entre Venezuela y EEUU dispara la volatilidad del petróleo, pero supeditado al acuerdo de paz en Ucrania

Se prevé un posible superávit de oferta de petróleo para 2026, lo que podría mantener los precios del Brent y WTI en torno a 60 y 57 dólares por barril, respectivamente.

Las expectativas de un acuerdo de paz en Ucrania y posibles recortes de tasas de interés en EE.UU. influyen en las previsiones de precios y demanda de petróleo para los próximos años.

Las sanciones de EE.UU. contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil restringen las exportaciones de crudo ruso y afectan los ingresos estatales de Rusia.

La tensión entre Venezuela y EE.UU. y la incertidumbre sobre el futuro político venezolano aumentan la volatilidad del precio del petróleo a nivel internacional.

Entre Venezuela, Estados Unidos, Ucrania y Rusia anda el juego para aumentar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, pero no es lo único. Este lunes el Brent se situó en los 62 dólares/barril, con una subida de apenas el 0,62%, pero el índice de referencia cerró el viernes en su nivel más bajo del último mes.

Por un lado, Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones sobre Venezuela en los próximos días, como un intento de tomar el control del petróleo venezolano. Incluso Chevron Corp., la única gran compañía petrolera estadounidense que queda en el país latino, ha dicho que quiere permanecer porque ve un papel en la reconstrucción de su economía cuando sea el momento adecuado.

"Venezuela ha dejado de ser un player importante en el sector del petróleo internacional, ahora lo que interesa allí es esperar a ver qué ocurre después de que salga Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela, del país, que es lo que espera el mercado", señalan expertos en el sector petrolero a EL ESPAÑOL-Invertia.

"El potencial del país es enorme por sus reservas petrolíferas, pero también por sus recursos naturales en materias primas críticas", añaden. Cuenta con grandes reservas de minerales como hierro, oro, bauxita, níquel y diamantes, y recursos no metálicos como carbón, caliza y coltán.

"Su petróleo, a día de hoy, lo venden principalmente a China e India, y sus acuerdos con Rusia, pero ya solo produce un tercio de lo que producía hace diez años. Las únicas compañías que están allí, Repsol, la italiana Eni y Chevron, están allí sin poder vender su producto y perdiendo dinero, pero están esperando a después de Maduro".

Además, el foco está en las conversaciones de paz en Ucrania, y por tanto, los mercados sopesan las perspectivas de un posible acuerdo y un nuevo escenario que podría llevar a un alivio de las sanciones al petróleo ruso.

Dicho esto, "es improbable que se llegue a un acuerdo pronto", señalan analistas de ING. Al mismo tiempo, la atención sigue centrada en las nuevas sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que entraron en vigor el 21 de noviembre.

Esas medidas cortan las principales vías para las exportaciones de crudo ruso y restringen a los compradores y bancos globales realizar transacciones con esos gigantes.

Tasas de interés

Por otro lado, en este contexto, "los inversores han dado más peso a las posibilidades de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos que a la perspectiva de un acuerdo de paz en Ucrania", señalan fuentes del sector petrolero a EL ESPAÑOL-Invertia.

Las casas de bolsa mundiales siguen divididas sobre si la Reserva Federal de EEUU recortará las tasas de interés en su reunión de diciembre después de que las señales mixtas de la semana pasada sobre el crecimiento del empleo y el desempleo nublaran las perspectivas económicas.

Unas tasas de interés más bajas podrían impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo al reducir los costos de endeudamiento para los consumidores y las empresas, según una nota de los analistas de la firma de asesoría energética Ritterbusch and Associates.

Aun así, la geopolítica sigue siendo un riesgo a la hora de juzgar los niveles de suministro el próximo año, ya que Venezuela e Irán produjeron 2,2 millones de b/d por debajo de sus niveles actuales a principios de 2021, y el suministro ruso podría no cumplir con las expectativas.

Previsiones para 2026 y 2027

De cara al futuro, JPMorgan pronostica que el crudo Brent estará en 57 dólares por barril en 2027, mientras que mantendrá sin cambios sus estimaciones para 2026 en 58 dólares.

Según Bank of America (BofA), de cara a 2026, la demanda de petróleo puede crecer en un millón de barriles por día (b/d). Se prevé que el suministro de los países no OPEP+ aumente en alrededor de 0,8 millones de b/d y la OPEP+ se dispone a continuar su lucha por la participación de mercado.

Así que podría haber un superávit inminente de 2 millones de b/d, lo que debería dar como resultado que los precios del Brent y del WTI promedien sólo 60 dólares/bbl y 57 dólares/bbl en 2026, respectivamente.

Estados Unidos y Ucrania buscaron el lunes reducir las brechas en un plan de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania después de una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron como una lista de deseos del Kremlin.



Caída de ingresos rusos

Y para guinda, las sanciones que impuso EEUU a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que entraron en vigor el viernes pasado, han tenido también sus consecuencias, según Onyx Capital.

Los ingresos estatales rusos por petróleo y gas podrían caer en noviembre alrededor de un 35% interanual a 520 mil millones de rublos (6.590 millones de dólares), debido a un petróleo más barato y un rublo más fuerte, según cálculos de Reuters.

Para BofA Global Economics, a medida que el PIB mundial se expanda un 3,3% en 2026, el crecimiento de la demanda de petróleo debería mantenerse.

Tres factores podrían hacer que los precios del petróleo Brent caigan a alrededor de 50 dólares por barril si se materializan los riesgos a la baja, añadió BofA.

En cualquier caso, no le conviene a la OPEP+ que los precios bajen considerablemente debido al aumento de las necesidades de financiación. Además, la producción estadounidense de petróleo de esquisto está a punto de estancarse en 60 dólares/bbl Brent y podría contraerse significativamente si los precios caen otros 10 dólares/bbl.

Por último, todavía hay una amplia capacidad de almacenamiento y China debería seguir acumulando inventarios estratégicos de crudo hasta 2026, concluyó BofA.