Iberdrola lanza una opa por el 16,2% de su filial brasileña Neoenergia y llegar al 100% por 1.030 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola ha lanzado una opa por el 16,2% de su filial brasileña Neoenergia para alcanzar el 100% de su capital, con una inversión prevista de 1.030 millones de euros. La oferta se realiza al mismo precio por acción que el abonado recientemente a PREVI, ajustado por la tasa oficial de interés de Brasil (SELIC). La operación busca simplificar la estructura de Neoenergia, aumentar su flexibilidad financiera y reducir costes asociados a la cotización en bolsa. Neoenergia es líder en distribución eléctrica en Brasil, suministrando energía a 40 millones de personas y gestionando más de 725.000 kilómetros de redes de distribución.

Siguiendo los pasos de su filial estadounidense Avangrid, ahora Iberdrola ha presentado una oferta pública de adquisición por el 16,2% del capital social de su filial brasileña Neoenergia.

Con la operación, el Grupo, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% de su filial brasileña.

Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la reciente adquisición de la participación de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) correspondiente a un 30,29% del capital -32,5 reales brasileños por cada acción- actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC.

Se espera un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros.

La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado.

Con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes.

Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.