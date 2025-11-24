Hafesa recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma que seguirá operando con total normalidad

Las claves nuevo Generado con IA Hafesa Energía recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que la condena por delito fiscal y fraude a Hacienda, solicitando la revocación y su libre absolución. La empresa defiende que su relación con otras operadoras del sector se limitó a colaboraciones comerciales, sin colusión para alterar precios ni injerencia en el fraude del IVA. Hafesa Energía asegura que la resolución judicial no afecta a la continuidad de sus operaciones, que siguen desarrollándose con total normalidad y cumpliendo con sus compromisos. La compañía reafirma su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y su confianza en que el proceso judicial demostrará la corrección de sus actuaciones.

Hafesa Energía, dedicada al trading y la comercialización de hidrocarburos, principalmente gasóleos y gasolinas, recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a la compañía por delito fiscal y fraude a Hacienda y anunció que seguirá operando con total normalidad.

Señaló en un comunicado que Hafesa Energía respeta las decisiones judiciales, pero entiende que el resultado de la prueba practicada en el juicio oral es contradictorio con las conclusiones del tribunal.

Por tanto, va a interponer “de inmediato” un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional solicitando la revocación de la sentencia e instando la libre absolución de Hafesa Energía.

Considera que durante el juicio se ha evidenciado que la relación entre Hafesa Energía y el resto de las operadoras del sector se limitó a una colaboración comercial, sin la existencia de colusión alguna para alterar los precios del mercado de hidrocarburos.

También se defiende de la injerencia o dirección por parte de Hafesa para defraudar el IVA por parte de las operadoras objeto de enjuiciamiento.

La compañía también afirma que esta resolución no afecta en modo alguno a la continuidad de sus operaciones, que se mantienen “con total normalidad”.

Y añade que continúa prestando sus servicios y cumpliendo con sus compromisos con clientes, proveedores y colaboradores, manteniendo su compromiso “con la transparencia y el cumplimiento normativo”.

Finalmente, reafirma su confianza en la justicia y en que el proceso judicial “demostrará la corrección de sus actuaciones”.