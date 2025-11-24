Exolum se aleja del hidrógeno y apunta a los biocombustibles: “aún no hay mercado, habrá que esperar al menos una década”

Exolum participa en iniciativas de descarbonización, como proyectos de captura y almacenamiento de CO2 y alianzas con empresas para transformar residuos en combustibles sostenibles.

Aunque Exolum ha demostrado la viabilidad de transportar hidrógeno mediante oleoductos convencionales usando LOHC, considera que el hidrógeno aún no tiene suficiente demanda para justificar grandes inversiones logísticas.

La compañía ha adaptado sus infraestructuras para gestionar biocombustibles como biodiésel, HVO, SAF, bioetanol y biometanol, impulsando proyectos específicos en puertos como Bilbao y Huelva.

Exolum, líder en transporte y almacenamiento de hidrocarburos, prioriza el desarrollo de biocombustibles frente al hidrógeno, al considerar que el mercado de este último tardará al menos una década en consolidarse.

Exolum, la compañía española con más capacidad de transporte y almacenamiento de hidrocarburos y productos líquidos de Europa, puede presumir además, de contar con una tecnología avanzada y única para transportar varios combustibles a la vez.

Los distintos combustibles líquidos (diésel, gasolina, queroseno, biocombustibles u otros carburantes líquidos) viajan por un mismo oleoducto gracias a un sistema donde se colocan como en “paquetes” o lotes separados dentro de la tubería, evitando que se mezclen durante el trayecto.

La infraestructura se convierte así en una red multiproducto, organizando la circulación de productos e incluso biocombustibles en secuencias o bloques.

Pero con el hidrógeno, por el momento, no es posible, por sus características propias. Antes se debe limpiar bien el gasoducto para así, evitar mezclarse con otros productos, aunque hay proyectos como el LOHC Bilbao-Burgos, donde se utilizó metilciclohexano que demuestran que es posible juntarle con paquetes regulares de gasoil.

"Por el momento, no hay suficiente mercado como para que se haya solicitado el uso de nuestras infraestructuras, habrá que esperar al menos una década", señalan fuentes cercanas a la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

"El negocio de la compañía es esencialmente un transportista, es decir, que el objetivo es hacer de logística a los clientes (además del almacenamiento), y por eso, Exolum es neutro tecnológicamente".

España ha incrementado notablemente su apuesta por el hidrógeno verde, pero todavía se encuentra en una fase inicial de producción respecto a sus ambiciosos objetivos a medio plazo.

Oleoductos vs. camiones cisterna

Exolum opera una de las redes logísticas más extensas y avanzadas del mundo, con más de 6.000 kilómetros de tuberías. De ellas, en España hay más de 4.000 kilómetros de oleoductos que mallan el territorio y conectan las ocho refinerías del país con puertos e instalaciones estratégicas.

"Prácticamente, los oleoductos están cerca de las estaciones de servicio o al menos a menos de 100 kilómetros a la redonda, las más lejanas. Para ello, las compañías comercializadoras de los combustibles utilizan camiones cisterna", añaden las mismas fuentes.

Centro de control de operaciones de Exolum en Torrejón de Ardoz (Madrid). Exolum

El transporte de combustibles por oleoducto es significativamente más barato que por camión cisterna, especialmente para grandes volúmenes y largas distancias.​

El coste de transportar combustibles por camión cisterna en España ronda, en 2025, entre 1,30 y 1,56 euros/km. El transporte por oleoducto no suele expresarse en euros/km sino en euros/tonelada y en función del tramo y la infraestructura utilizada, según el informe 'RCDE 1, Derechos de Emisión', de la firma de abogados FIDE.

"Pero apenas ha experimentado una subida muy significativa en los últimos 20 años, si el precio en 2005 era 100, ahora está en 137, en términos corrientes".

"El oleoducto es más competitivo que el camión cisterna a partir de los 100 kilómetros, el precio medio de la logística básica ha sido de 0,98 c€/l en 2024, cuando hay largas distancias y no se puede llevar por tubo, se contrata buques para su transporte por el mar", apuntan.

Nuevos proyectos

Exolum también está diversificando su actividad hacia las energías renovables, biocombustibles y gases, alineándose con los retos actuales de la transición energética.

La compañía ha adaptado sus terminales y redes logísticas para almacenar, mezclar y distribuir biocombustibles como biodiésel, HVO, SAF, bioetanol y biometanol, además de productos circulares con menor huella de carbono.

Centro de Control de Instalaciones (CCI) Exolum

Exolum desarrolla terminales específicas para biocombustibles, como la proyectada en el puerto de Bilbao y la inversión conjunta con Moeve en Huelva, destinadas tanto al almacenamiento flexible como a la manipulación y mezcla de materias primas sostenibles.

Participa en estudios y proyectos piloto para testar mezclas sostenibles (por ejemplo, biojet para aviación, mezclas con VLFSO para marítimo), y ofrece servicios exclusivos como la plataforma Avikor que facilita el uso de SAF por parte de empresas y viajeros.

Y también colabora con empresas y startups para transformar residuos en combustibles, como el piloto con Urbaser, y participa en proyectos para desarrollar soluciones que contribuyan a la descarbonización y a la economía circular.

Proyecto H2Road H2ROAD es la línea de negocio de Exolum enfocada en el desarrollo de soluciones logísticas integrales para el hidrógeno, abarcando desde el diseño, la inversión y la instalación hasta la operación y el mantenimiento de infraestructuras logísticas. Ha realizado proyectos pioneros, como el transporte de hidrógeno en forma de LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier o Portador Orgánico de Hidrógeno Líquido) a través de oleoductos convencionales, demostrando la viabilidad de utilizar la infraestructura ya existente para hidrocarburos líquidos.

Tees Valley Hydrogen Vehicle Ecosystem Es un proyecto del Reino Unido dedicado al despliegue integral de vehículos pesados propulsados por hidrógeno y a la creación de infraestructuras para apoyar la movilidad de hidrógeno en la región de Tees Valley, en el noreste de Inglaterra.

LOHC Bilbao-Burgos Es una iniciativa pionera en España que ha demostrado la viabilidad de transportar hidrógeno utilizando oleoductos convencionales a través de LOHC. En este caso, se empleó metilciclohexano (MCH) como portador, capaz de almacenar hidrógeno en condiciones ambientales y liberarlo cuando se necesita mediante un proceso de deshidrogenación catalítica.