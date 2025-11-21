Solaria lanza un plan de venta de activos solares en España y Uruguay para impulsar la rentabilidad de sus accionistas

La empresa ha anunciado nuevas alianzas estratégicas, como la creación de GravyX para almacenamiento energético y el acuerdo con Stonepeak, fortaleciendo su posición en renovables y centros de datos.

Solaria prevé triplicar su capacidad operativa hasta los 9.000 MW y duplicar su ebitda a 521 millones de euros en 2028, con inversiones de 2.500 millones de euros hasta 2028.

La compañía venderá 20 MW de activos regulados en España y las plantas Nayelu y Yarnel en Uruguay, con 22,7 MW y contratos a largo plazo con la estatal UTE.

Solaria ha iniciado un plan de venta de activos solares en España y Uruguay, liberando valor para financiar una recompra de acciones de hasta el 10% de su capital social.

Solaria avanza en su ambicioso plan para reforzar la rentabilidad de sus accionistas en los próximos años. En el marco de su estrategia hasta 2028, presentada este lunes, la compañía de la familia Díaz-Tejeiro ha lanzado un programa de rotación de activos que permitirá liberar valor de su cartera solar y financiar parte de una recompra de acciones del 10% de su capital social (frente al 2,85% que tiene hoy).

La firma renovable ha dado el primer paso tangible en esta estrategia con dos primeras operaciones de venta que suman 42,7 megavatios (MW) de capacidad solar fotovoltaica, repartidos entre España y Uruguay. Ambos procesos cuentan ya con mandato bancario firmado y su cierre está previsto para el primer trimestre de 2026.

En España, Solaria trabaja en la venta total de activos regulados bajo el régimen Recore, lo que los convierte en proyectos atractivos por su estabilidad de ingresos, con un total de 20 megavatios (MW) de energía solar fotovoltaica.

En Uruguay, venderá las plantas Nayelu y Yarnel, con 22,7 MW. Se trata de proyectos con contratos de venta de electricidad a largo plazo (PPAs) firmados con la empresa estatal UTE (Usinas y Transmisiones Eléctricas).

El proyecto de Yarnel se ubica en la ciudad de Young, departamento de Río Negro, mientras que Nayelu está localizado en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Con estas operaciones, Solaria combina la rotación de activos con recompra de acciones, buscando optimizar su capital y aumentar el beneficio para sus accionistas mientras avanza en su crecimiento en el sector renovable.

Durante la presentación de su nueva estrategia, Solaria ha declarado que duplicará su resultado bruto de explotación (ebitda) en los próximos tres años, pasando de los 250 millones de euros con los que se espera cerrar 2025, a 331 millones de euros en 2026, 456 millones de euros en 2027 y 521 millones de euros en 2028.

Las inversiones alcanzarán los 2.500 millones de euros en 2026-2028, con un 41% de la inversión concentrada en España, un 34% en Italia, un 15% en Portugal y un 10% en Alemania.

En este sentido, la empresa energética ha confirmado que triplicará su capacidad operativa en los próximos tres años, hasta alcanzar los 9.000 MW en funcionamiento a finales de 2028.

Uno de los puntos fuertes de su estrategia a futuro será el negocio de los centros de datos. Para liderar este mercado, Solaria ha lanzado una gran plataforma europea con 3.400 MW de potencia asegurada (1.400 MW en Italia, 1.200 MW en España, 600 MW en Reino Unido y 200 MW en Alemania).

Además, cuenta con otros 5.000 MW solicitados (1.900 en Reino Unido, 1.500 en España, 1.400 MW en Alemania y 200 MW en Italia), además de 400 hectáreas de terreno adquiridas o en proceso de negociación.

En este sentido, Solaria ha anunciado la firma de su primer centro de datos y PPA con Merlin.

"Solaria presentó un buen progreso en todas sus líneas de negocio, lo que nos llevó a revisar al alza nuestro escenario base debido a que la energía eólica ya es una realidad; los avances en solar; el desplazamiento del capex hacia almacenamiento; y, lo más importante, firma de un nuevo acuerdo de data center. Todo ello, mientras la visibilidad de financiación a través de asociaciones y rotación de activos también mejoró", explican desde Bank of America.

En la gira virtual que ha llevado a cabo la alta dirección de Solaria para presentar su nueva estrategia, "observamos que los inversores estadounidenses ya estaban señalando con cautela sus dudas sobre la asequibilidad para los clientes minoristas en Europa, pero, por otro lado, insistían en que Solaria podría estar mejor posicionada para monetizar el suministro de energía que las empresas integradas tradicionales con altos márgenes minoristas", apuntan los analistas.

Nuevas alianzas estratégicas

Otro de los anuncios clave de Solaria esta semana ha sido el acuerdo con Stoneshield Capital para crear una nueva empresa conjunta dedicada al desarrollo, ejecución y operación de proyectos de almacenamiento energético en baterías (BESS) autónomos: GravyX.

La nueva empresa cuenta con una capacidad de inversión inicial de 200 millones de euros en fondos propios, y una cartera de 14 gigavatios hora (GWh), de los cuales 5,6 GWh ya cuentan con permisos de conexión.

A esto se suma la alianza con Stonepeak, que en julio adquirió una participación en la plataforma de suelo de Solaria dedicada a renovables, Generia Land. Una empresa que cuenta actualmente con 125 millones de fondos propios.

La compañía que preside Enrique Díaz-Tejeiro, además, ha anunciado a sus inversores que espera cerrar nuevas alianzas en los próximos trimestres para seguir creando valor y mejorando la solidez financiera del grupo.