Iberdrola alcanza un acuerdo para vender sus activos terrestres en Francia a Technique Solaire

Iberdrola Francia ha alcanzado un acuerdo para vender su cartera de renovables terrestre en el país galo al grupo francés de energías renovables Technique Solaire, informó la compañía.

En concreto, la cartera de la que se desprende el grupo presidido porIgnacio Sánchez Galán comprende 118 megavatios (MW) de capacidad eólica en operación, así como una cartera de 639 MW de proyectos eólicos terrestres y fotovoltaicos.

La operación está sujeta a la finalización previa de los procesos de información y consulta con los órganos de representación de la plantilla correspondientes, indicó la energética, que no precisó el importe de la transacción.

Iberdrola Francia mantiene su compromiso con el país, especialmente a través de sus actividades en energía eólica marina, incluida la planta de Saint Brieuc de 496 MW y el primer proyecto a gran escala de eólica marina en Bretaña y el segundo de Francia que fue inaugurado en 2024 tras una inversión de unos 2.400 millones de euros.

El pasado mes de septiembre, Iberdrola lanzó su nuevo plan estratégico 2025-2028, periodo en el que prevé unas inversiones de 58.000 millones para impulsar, principalmente, el desarrollo de redes eléctricas.

El foco estará puesto de manera principal en los mercados de Reino Unido y Estados Unidos, en los que se invertirán 20.000 millones y 16.000 millones, respectivamente.

A estas áreas le siguen la Península Ibérica, con 9.000 millones de euros, Brasil, con 7.000 millones de euros y otros países de la UE y Australia, con 5.000 millones.

En su 'hoja de ruta' el grupo energético tiene previsto un plan de rotación de activos y alianzas de 13.000 millones, que está completo en un 75%.