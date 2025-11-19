Aramco anuncia acuerdos con compañías de EEUU por valor de 25.885 millones

Las claves nuevo Generado con IA Saudi Aramco ha firmado 17 Memorandos de Entendimiento y acuerdos con empresas estadounidenses por un valor potencial superior a 25.885 millones de euros. Los acuerdos coinciden con el Foro de Inversión EEUU-Arabia Saudí 2025, celebrado en Washington, y buscan fortalecer la cooperación económica bilateral. Estos acuerdos abarcan sectores como gas natural licuado, servicios financieros, fabricación de materiales avanzados y adquisición de materiales y servicios. La iniciativa forma parte de una estrategia mayor de Aramco para impulsar su crecimiento estratégico y aumentar el valor para sus accionistas.

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha anunciado 17 Memorandos de Entendimiento (MdE) y acuerdos con un valor potencial total superior a los 30.000 millones de dólares (25.885 millones de euros).

Todos ellos se han llevado a cabo con importantes empresas estadounidenses coincidiendo con el Foro de Inversión EEUU-Arabia Saudí 2025, que se celebra en Washington.

Estos MdE y acuerdos se suman a los 34 anunciados el pasado mes de mayo, cuyo valor potencial total ascendía a aproximadamente 90.000 millones de dólares (77.655 millones de euros) para impulsar posibles oportunidades de colaboración con empresas estadounidenses valoradas en alrededor de 120.000 millones de dólares (103.540 millones de euros).

Se espera que los MdE y acuerdos anunciados respalden los objetivos de crecimiento estratégico de Aramco, a la vez que aumentan el valor para los accionistas.

Estos acuerdos abarcan colaboraciones y alianzas en diversas actividades, como gas natural licuado (GNL), servicios financieros, fabricación de materiales avanzados y adquisición de materiales y servicios.

"Esperamos que los memorandos de entendimiento y acuerdos multimillonarios anunciados sirvan de plataforma para seguir avanzando, fortaleciendo la larga trayectoria de colaboración de Aramco con sus contrapartes estadounidenses", ha afirmado Amin H. Nasser, presidente y consejero delegado de Aramco.

Y además, "generar nuevas oportunidades de creación de valor que fomenten la innovación y el crecimiento".