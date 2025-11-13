Ocho meses del apagón y las empresas que activaron la red eléctrica no saben cuándo, cuánto y cómo se les retribuirá

Impaciencia en el sector eléctrico porque casi ocho meses después del apagón general del 28 de abril, aún no han recibido ninguna remuneración por conseguir restablecer el suministro de la red eléctrica en la Península, ni se sabe cómo, ni cuánto ni cuándo se hará.

Y las cifras que se plantean en la normativa por parte de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) no terminan de convencer.

Es lo que dice el Protocolo de Operación 3.9, publicado en el BOE el 24 de diciembre de 2020, (Suspensión y Restablecimiento de las Actividades de Mercado). En su artículo 5.1 se señala que "los precios de liquidación serán los del mercado diario de ese día multiplicados por un factor de 1,15".

Pero también se dice en el texto que "el operador del sistema (Red Eléctrica REE) podrá liquidar a precios distintos de los calculados en aplicación del apartado 5 cuando así se lo requiera la CNMC".

Sin olvidar que "a este precio se añadirán los cargos y costes regulados establecidos en la normativa vigente", añade.

El precio más bajo de la historia

Ese 28 de abril, el precio medio fijado el día anterior en el mercado mayorista se situó en los 18,50 euros/MWh, dentro de la línea de un precio de la luz mensual en su nivel más bajo de la historia, con una media de 13,67 euros/MWh.

Este precio mensual pulverizaba los anteriores registros más bajos que se habían recogido para un mes en el mercado eléctrico, con los 17,12 euros/MWh de febrero de 2014 y los 17,57 euros/MWh de marzo de 2001.

Con estos mimbres, el coste de "levantar" el sistema, especialmente de ciclos y centrales hidroeléctricas, no fue oneroso para el sistema.

Teniendo en cuenta que a las 17:10 horas, ya se había recuperado más del 50% de la demanda prevista para esa hora, es decir, 12.380 megavatios (MW), y cerca de la medianoche ya se había restablecido el 61,35% de la demanda, equivalente a 14.074 MW, el pago apenas debería superar los 200 millones de euros.

Un coste a repartir entre numerosas plantas con el protocolo de "encendido en negro" (black start), (como las centrales hidroeléctricas de Aldeadávila II en Salamanca y la central de bombeo de La Muela (Valencia)) o los ciclos combinados de gas, que se considera insuficiente.

"El precio base en ese momento era muy bajo, por lo que el pago recibido apenas cubre los costes reales de operación de tecnologías gestionables como ciclos combinados y centrales hidráulicas necesarias para restablecer el sistema", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Inferior a las reclamaciones

En el caso de los usuarios finales, muchas reclamaciones y compensaciones automáticas rondan un descuento del 10% de la facturación anual en zonas urbanas donde el corte superó las 5 horas, según la normativa española.

Las estimaciones preliminares para el conjunto de indemnizaciones pendientes a eléctricas por operar el levantamiento del sistema hablan de hasta 40 millones de euros solo en costes del gas.

"La resolución final está pendiente de los expedientes abiertos por la CNMC, y en cualquier caso, habrá que esperar al informe final del regulador sobre el apagón para que se pueda iniciar un nuevo procedimiento de solicitud de una retribución adecuada", concluyen las mismas fuentes.

Y es que el procedimiento también indica que esta liquidación es provisional: la CNMC puede, a posteriori, exigir informes técnicos a Red Eléctrica para cuantificar si el coste real de la reposición justifica ajustar al alza el pago a generadores, sobre todo si operaron a pérdidas por motivos de seguridad nacional.

Para ello, se deberán inspeccionar y analizar las capacidades técnicas de reposición de cada operador, así como los procedimientos internos utilizados para restablecer el sistema.