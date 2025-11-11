Solarig da el salto renovable en Australia y alcanza 2.000 MW en proyectos bajo gestión

Stubbo Solar es el primer proyecto solar a gran escala de Australia en recibir la certificación de circularidad total, garantizando la reutilización o reciclaje de sus 930.000 paneles fotovoltaicos al final de su vida útil.

Solarig gestiona activos en cinco estados australianos, suministrando electricidad libre de emisiones a unos 700.000 hogares y operando una flota de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de 4,2 GWh.

El proyecto Stubbo Solar, con 400 MW de capacidad y una inversión de 426 millones de euros, generará energía limpia para 185.000 hogares australianos y contará con un sistema de almacenamiento de 200 MWh.

Solarig ha alcanzado los 2.000 MW en proyectos bajo gestión en Australia, consolidándose como el mayor operador de operación y mantenimiento (O&M) del país.

Solarig da el salto renovable en Australia. La energética española ha alcanzado los 2.000 megavatios (MW) en operación y mantenimiento (O&M) en el país.

La compañía ha alcanzado este hito tras el inicio de las operaciones del proyecto Stubbo Solar de 400 MW, uno de los activos fotovoltaicos más importantes de Australia con inversión estimada de 760 millones de dólares australianos (426 millones de euros).

Este salto refuerza el liderazgo internacional de Solarig en servicios de O&M, donde ya ocupa el cuarto lugar entre los operadores más importantes del mundo, y consolida su posición como socio energético líder en Australia, un mercado en el que lleva operando desde hace ocho años.

Ubicado en la región centro-oeste de Orana, en Nueva Gales del Sur, el proyecto Stubbo Solar generará alrededor de 1.000 gigavatios hora (GWh) de energía limpia al año, lo que equivale al consumo eléctrico de 185.000 hogares australianos.

El proyecto, propiedad de ACEN Australia y construido por PCL Construction, también incorporará en el futuro un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con una capacidad de 200 MWh.

Con 2 GW de potencia bajo gestión, Solarig Australia consolida su liderazgo como el mayor operador de operación y mantenimiento (O&M) del país por capacidad instalada, y refuerza su papel estratégico en la gestión de activos de energía renovable a gran escala.

La compañía opera y mantiene instalaciones en cinco estados -Australia Meridional, Australia Occidental, Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland-, incluyendo proyectos emblemáticos como Stubbo Solar, Bungala Solar Farm (275 MWp) y Darlington Point (333 MWp), dos de las mayores granjas solares del país.

En conjunto, los activos gestionados por Solarig proporcionan electricidad libre de emisiones equivalente al consumo de unos 700.000 hogares australianos.

Además, en la operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), Solarig dispone de una flota de 4,2 GWh y de alianzas estratégicas con proveedores líderes de esta tecnología.

Stubbo Solar

Stubbo Solar es un activo estratégico para la transición energética del país, y su futuro sistema de almacenamiento será esencial para proporcionar estabilidad y resiliencia a la combinación energética australiana, una de las redes eléctricas con mayor penetración de energías renovables del mundo.

Además, Stubbo se ha convertido en el primer proyecto solar a gran escala de Australia en obtener la certificación de circularidad total otorgada por la Circular PV Alliance (CPVA).

Este reconocimiento garantiza que los 930.000 paneles fotovoltaicos instalados serán reutilizados o reciclados al final de su vida útil, estableciendo un precedente en la gestión responsable del ciclo de vida de los equipos y reforzando el compromiso de Australia con la economía circular en el sector energético.

En este contexto, Solarig ocupa una posición privilegiada para apoyar la expansión del sector gracias a su centro de control local, que cumple con el Registro Nacional de Ingeniería (NER) y es uno de los más avanzados y con más experiencia de Australia.

Diseñado para cumplir con los más altos estándares normativos y operativos locales, el Centro de Control supervisa y gestiona los activos fotovoltaicos y de almacenamiento en tiempo real, integrando análisis avanzados e inteligencia artificial.

Su infraestructura digital y su red de operaciones 24/7 operando desde México, España y Australia permiten ofrecer servicios energéticos de alta fiabilidad, optimizando el rendimiento técnico y financiero y reforzando la posición de Solarig como socio tecnológico global de referencia.