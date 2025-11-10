Naturgy y Venture Global firman un contrato de GNL a largo plazo que refuerza la seguridad de suministro

Las claves nuevo Generado con IA Naturgy y Venture Global firman un acuerdo de compraventa para suministrar un millón de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) desde la planta CP2 LNG en Luisiana (EEUU) durante 20 años. El contrato refuerza la seguridad de suministro de Naturgy en un contexto de incertidumbre geopolítica y consolida su papel como actor estratégico en el suministro energético global. El GNL adquirido será libre de destino, lo que otorga a Naturgy gran flexibilidad para gestionar el suministro y apoyar la transición energética hacia modelos más descarbonizados. El suministro comenzará en 2030 y forma parte de la estrategia de Naturgy de diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y mitigar los riesgos asociados a las incertidumbres globales.

Naturgy y Venture Global han firmado un acuerdo de compraventa para la adquisición de un millón de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) procedente de la planta de CP2 LNG, ubicada en Luisiana (EEUU), durante un periodo de 20 años.

Este contrato refuerza la cartera de aprovisionamientos de Naturgy en un entorno de gran incertidumbre geopolítica y reafirma el papel del grupo como actor estratégico en el suministro energético global.

El nuevo acuerdo responde a la estrategia de Naturgy de evaluar de forma continua el mercado para aprovechar nuevas oportunidades de aprovisionamientos de gas como facilitador clave en la transición energética.

El gas adquirido a Venture es libre de destino, lo que dota a Naturgy de una enorme flexibilidad en su gestión en un entorno en el que el gas natural está adquiriendo un papel clave como energía de transición hacia un modelo más descarbonizado.

Es decir, puede ser para sustituir el consumo de carbón o para facilitar la integración de las energías renovables en el sistema.

El inicio del suministro será en 2030.

“Este contrato afianza nuestro rol como suministrador global de gas natural y nos ayuda a garantizar un suministro seguro, flexible y competitivo a todos nuestros clientes”, explica Jon Ganuza, Director General de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas de Naturgy.

"Naturgy trabaja permanentemente en el análisis de oportunidades para nuevas fuentes de suministro en el actual contexto geopolítico y de transformación del modelo energético global".

Naturgy gestiona una de las carteras de contratos de compra y venta de gas más amplias y diversificadas del sector, con presencia en Europa, EEUU, Asia y el Caribe. Esta estrategia permite mitigar riesgos asociados a las incertidumbres globales y garantiza un suministro fiable y competitivo para sus clientes.