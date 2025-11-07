La española renovable Greening anuncia una opa sobre la solar EIDF para crear un líder global en energías limpias

Las claves nuevo Generado con IA Greening ha anunciado una oferta pública de adquisición (opa) sobre EiDF, con el objetivo de crear un líder global en energías limpias y acelerar su crecimiento en el sector. La operación irá acompañada de una ampliación de capital de hasta 30 millones de euros para fortalecer la estructura financiera del grupo resultante y facilitar su expansión internacional. La integración combinará la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional y el modelo verticalmente integrado de Greening. La unión busca ofrecer una propuesta de valor más sólida para accionistas, clientes y proveedores, ampliando la oferta de soluciones y mejorando la capacidad de ejecución en proyectos energéticos.

La española Greening anuncia su decisión de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre EiDF, tras una rigurosa evaluación estratégica orientada a acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posición en la transición energética global.

La operación irá acompañada de una ampliación de capital por importe de hasta 30 millones de euros, destinada a dotar al grupo combinado de una estructura financiera más sólida y preparada para su expansión.

La integración de ambas compañías permitirá unir la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional, las capacidades tecnológicas y el modelo verticalmente integrado de Greening.

La compañía liderada por Ignacio Salcedo abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica.

Esta combinación constituye el punto de partida de un proyecto empresarial de mayor escala y ambición global.

Esta unión estratégica representa una propuesta de valor atractiva para todos los stakeholders (inversores). Los accionistas de EIDF tendrán la oportunidad de incorporarse a un proyecto industrial con mayor estabilidad, capacidad financiera y potencial de crecimiento, respaldado por una estrategia clara, un gobierno corporativo reforzado y un modelo operativo contrastado, según el comunicado de la compañía.

Para los clientes y proveedores, la unión permitirá ampliar la oferta de soluciones y mejorar la capacidad de ejecución en proyectos energéticos.

El presidente del Consejo de Administración de Greening afirma que “esta operación combina dos compañías altamente complementarias y permitirá crear un actor más sólido, escalable y competitivo, preparado para afrontar los desafíos y oportunidades del sector.”

Por su parte, Diego Puerta, director general de Greening, señala que “confiamos plenamente en el éxito de esta operación, que llega en el momento adecuado para aprovechar el crecimiento del sector y la aceleración de la transición energética, especialmente en el ámbito del almacenamiento y la hibridación".

"Construiremos una compañía más robusta y preparada para liderar el futuro energético nacional e internacional”.

Greening iniciará de inmediato los procedimientos legales y regulatorios correspondientes. La operación está sujeta a la normativa aplicable y a las aprobaciones necesarias, en línea con los estándares de transparencia del mercado de valores.