Las solicitudes de acceso de nueva capacidad renovable a REE suman 90 GW: superan la potencia ya disponible, 85 GW

A pesar del aumento en la generación renovable, la demanda eléctrica crece muy lentamente y, en 2024, se desperdició el 8% de la electricidad renovable generada por falta de demanda o limitaciones de red.

El 73% de la potencia renovable instalada en España a finales de 2024 se concentra en Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Galicia.

La mayor parte de las solicitudes corresponden a energía eólica, solar fotovoltaica e hibridación, con Madrid destacando en fotovoltaica y Aragón en proyectos híbridos.

Las solicitudes de acceso a la red para nueva capacidad renovable en España han alcanzado los 89,6 GW, superando la potencia renovable actualmente en operación (85,1 GW).

El operador del sistema, Red Eléctrica (REE), ha actualizado los valores de capacidades de acceso para generación coincidiendo con el primer día hábil del mes, y ya tienen permiso de acceso 89,6 GW sólo de eólica, fotovoltaica e hibridación.

Si se tiene en cuenta que a finales de 2024 la capacidad de generación renovable en operación en España alcanzó aproximadamente 85.100 MW (85,1 GW), esto supone más que duplicar la capacidad.

Aunque en el sector se duda de que puedan llevarse a término todos los proyectos que tienen solicitados y con permisos concedidos por REE, además de los que están "en curso", esperando a que haya una respuesta positiva.

De esos 85,1 GW, 67 GW corresponden a generación eólica, solar fotovoltaica e hibridación, según datos de Red Eléctrica. De las nuevas solicitudes a REE, sólo hay para estas tres tecnologías.

La mayor potencia instalada total fue la energía solar fotovoltaica con 32,7 GW, seguida por la energía eólica con 32,1 GW, pero también hay que contar con la hidráulica (17,1 GW), solar térmica (2,3 GW), otras renovables (1,4 GW).

El 'subidón' de Madrid

Por comunidades autónomas, aunque Galicia y Andalucía lideran las solicitudes sumando eólica y fotovoltaica, la Comunidad de Madrid irrumpe con fuerza y se sitúa en el segundo puesto de solicitudes solares (9,5 GW), sin ningún proyecto eólico.

En concreto, en Galicia hay todavía 6,6 GW eólicos con punto de acceso y esperan su turno 1,8 GW. En Andalucía, la fotovoltaica suma 14 GW ya con la tramitación en marcha y en curso suman otros 2,9 GW.

En el caso de las hibridaciones, Aragón está en avanzadilla. La potencia que quiere verter a la red ya es de 3,6 GW (de los cuales 2,5 GW ya concedidos). También suma 2,8 GW eólicos con permisos concedidos y 0,8 GW en curso.

Detrás de todas estas cifras, sigue la Comunidad Valenciana, con 6 GW solares concedidos por REE, y 0,6 GW en curso. Extremadura, que siendo la región con un veloz crecimiento de instalación renovable, aún aguardan otros 2,5 GW con permiso concedido (y 0,7 GW en curso).

Potencia instalada por tecnologías renovables por comunidades autónomas a finales de 2024 APPA Renovables

Según el informe 'Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2024' de APPA Renovables, la distribución territorial de los 85,5 GW renovables, la mayor potencia renovable instalada correspondió, por este orden, a Castilla y León (14,7 GW), Andalucía (13,6 GW), y Castilla-La Mancha (13,4 GW) en el podio ganador.

Le siguen Extremadura (11,1 GW), Aragón (10,0 GW) y Galicia (7,8 GW). Estas comunidades autónomas tienen 62,8 GW instalados, lo que supone el 73% del total de la potencia instalada renovable en España a finales de 2024.

La demanda, sin crecer

Y mientras tanto, la demanda eléctrica en España, aunque muestra una ligera recuperación respecto a los años previos, sigue en niveles similares a los registrados hace dos décadas.

En el acumulado del año, España ha registrado una demanda de 211.825 GWh, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024. De nuevo, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda asciende un 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

La demanda española actual sigue por debajo de los máximos históricos alcanzados antes de la crisis financiera y la pandemia (en torno a los 260.000 GWh anuales en los años 2006-2008).

Los valores recientes rondan los niveles de los años 2004-2005, lo que indica que el crecimiento de la demanda eléctrica se ha moderado notablemente en las dos últimas décadas.

Si se añade el autoconsumo, el crecimiento total alcanza el 3,1%. Sin embargo, este ritmo sigue siendo claramente insuficiente para cumplir los objetivos del PNIEC, que exigirían un aumento anual de la demanda del 6,2% para 2030, según APPA Renovables.

El informe subraya que el avance de la electrificación de sectores clave (transporte, industria y uso doméstico mediante bombas de calor y vehículos eléctricos) es demasiado lento.

Esta falta de crecimiento de la demanda está provocando que, pese al récord de producción renovable en 2024 (más del 56% de la electricidad generada), una parte significativa de esa energía no se aproveche: en 2024 se desperdició el 8% de la generación renovable por falta de demanda o limitaciones de red, y en 2025 la tendencia ya apunta a vertidos superiores al 17%.