Naturgy regresa a los índices bursátiles de Morgan Stanley tras elevar su 'free float'

Naturgy ha sido reincorporada a los índices bursátiles de Morgan Stanley -los denominados índices MSCI-, con efecto a partir del próximo 25 de noviembre, "en tiempo récord y preservando el valor de la acción en el proceso", tras elevar su 'free float' por encima del 18% de su capital social, según ha informado este viernes.

Los índices MSCI sirven como referencia clave para monitorizar el desempeño de los mercados financieros globales y son ampliamente utilizados por inversores, gestores de fondos y analistas.

La energética consideró que esta inclusión, después de que fuera excluida en febrero de 2024, "refleja el reconocimiento del incremento de la capitalización de mercado del capital flotante y la liquidez de la compañía, así como el cumplimiento de otros requisitos establecidos por MSCI".

Este logro contribuirá a mejorar la visibilidad de Naturgy en los mercados de capitales y a ampliar su base potencial de inversores institucionales que siguen o utilizan estos índices como referencia.

El incremento de liquidez y volúmenes negociados en torno a la acción de Naturgy favorece también una mayor cobertura por parte de analistas y especialistas del sector, así como el interés de la comunidad inversora, "que debería contribuir a que el valor de mercado sea un mejor reflejo del valor fundamental de la compañía", añadió el grupo.

Los índices MSCI son ampliamente reconocidos y utilizados por inversores institucionales, gestores de fondos y analistas como referencia para fondos de inversión y ETFs.

Por ejemplo, el índice MSCI Europe representa la evolución del mercado europeo a través de más de 400 compañías de mediana y gran capitalización en 15 países desarrollados, cubriendo aproximadamente el 85% de la capitalización total de ese mercado.

Plan estratégico

El restablecimiento del capital flotante y el regreso a los índices MSCI fueron objetivo clave del plan estratégico 2025-2027 del grupo presidido por Francisco Reynés, lanzado el pasado mes de febrero.

En agosto y a principios de octubre, Naturgy procedió a la venta de casi un 9% de su autocartera, operaciones que le permitieron elevar su 'freat float' al 18,7%, un umbral con el que abría la puerta para esta reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales en esta revisión de noviembre.

Con estas operaciones, la energética retornaba al mercado parte de las acciones adquiridas a través de la opa voluntaria y parcial formulada sobre sus propias acciones, fomentando de esta forma la liquidez de su acción e incrementando su capital flotante de cara a favorecer esa inclusión en los principales índices bursátiles.

La auto-opa de la energética tenía por objetivo adquirir acciones, fundamentalmente a sus cuatro grandes accionistas -La Caixa, BlackRock-GIP, CVC e IFM- para posteriormente devolverlas al mercado y así elevar el 'free float' de la compañía.