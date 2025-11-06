España encuentra en Omán una alternativa al gas ruso: Naturgy acuerda con el país explorar un gran contrato a largo plazo

El Gobierno español ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre el nuevo marco normativo que eliminará progresivamente las importaciones de gas, petróleo y energía nuclear de Rusia.

Esta alianza se produce en el contexto de la futura prohibición de importaciones de gas ruso en la UE a partir de 2028, buscando diversificar las fuentes de suministro energético de España y Europa.

El acuerdo contempla la posible inversión conjunta en la construcción de un buque metanero y el acceso a terminales de regasificación y redes de gasoductos en Europa.

Naturgy ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con la compañía estatal Oman LNG para explorar un posible acuerdo de compraventa de gas natural licuado (GNL) a largo plazo, que podría incluir el suministro de hasta un millón de toneladas anuales durante diez años a partir de 2030.

El acuerdo se enmarca en una serie de cuatro memorandos suscritos entre Omán y España durante la visita de Estado del sultán Haitham bin Tarik a Madrid, según detalló la agencia oficial omaní ONA.

El entendimiento entre Naturgy y Oman LNG busca reforzar la cooperación energética entre ambos países y contempla la posibilidad de invertir conjuntamente en la construcción de un buque metanero, en colaboración con la naviera omaní Asyad.

Además, el acuerdo incluye la compra de cargamentos de GNL a Naturgy para seguir atendiendo las necesidades del mercado europeo, así como el estudio del acceso a terminales de regasificación y redes de gasoductos en Europa con el fin de facilitar la llegada de gas natural licuado al continente.

La alianza llega en un momento clave para Naturgy y para el conjunto del sector gasista europeo, que se prepara para la entrada en vigor del veto comunitario al gas ruso.

Y se enmarca en la estrategia de la compañía española de “seguir evaluando nuevas oportunidades de aprovisionamiento de gas”, tal y como explicó la responsable de Planificación y Control de Gestión de Naturgy, Rita Ruiz de Alda, durante la presentación de los resultados semestrales del grupo la semana pasada, al ser preguntada por el impacto de la futura prohibición de importar gas ruso.

Así, como indicó Ruiz de Alda, Naturgy se prepara para mitigar el impacto de la decisión de la UE mediante “una cartera diversificada de gas y el acceso a compras en el mercado”.

Los ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron el pasado octubre el reglamento que establece la prohibición progresiva de todas las importaciones de gas procedente de Rusia, tanto por gasoducto como a través de buques metaneros. La medida entrará plenamente en vigor el 1 de enero de 2028.

Naturgy mantiene actualmente un contrato relevante de tipo take or pay -que obliga a pagar el gas aunque no se consuma- con el consorcio ruso Yamal LNG hasta 2041. Este acuerdo supone un volumen de 3,4 bcm (miles de millones de metros cúbicos) anuales, equivalente a unos 2,5 millones de toneladas de gas natural licuado, lo que representa aproximadamente el 17% de su suministro global.

En este contexto, el posible acuerdo con Omán se inscribe en la estrategia de Naturgy de asegurar nuevas fuentes de suministro en un contexto de tensiones geopolíticas y transformación del modelo energético europeo.

El memorando fue firmado en presencia del ministro omaní de Energía y Minerales, Salim bin Nasser Al Awfi, y del consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés Massanet, junto a altos cargos de ambos países.

El plan de España

El Ministerio para la Transición Ecológica abrió el pasado mes una consulta pública para recabar opiniones sobre el nuevo marco normativo europeo que establecerá la eliminación gradual de las importaciones de gas, petróleo y energía nuclear procedentes de Rusia.

Según detalló el Gobierno, la iniciativa busca recoger la visión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones que puedan verse afectadas, antes de definir la postura española en el debate a nivel comunitario. Las contribuciones podrán enviarse hasta este viernes 7 de noviembre.