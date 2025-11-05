La falta de inversión en redes eléctricas pone en riesgo el progreso y competitividad de España

La digitalización y modernización de la red son claves para integrar renovables, garantizar la seguridad operativa y responder eficazmente ante eventos extremos como apagones o fenómenos meteorológicos adversos.

La propuesta de la CNMC de una tasa de retribución del 6,58% para las redes eléctricas está por debajo de los niveles europeos, lo que desincentiva la inversión y pone en riesgo el desarrollo económico y la electrificación.

En 2024 solo se concedió un 9% de las solicitudes de acceso a la red eléctrica, pese a una demanda que equivale al 37% de la potencia contratada actual, evidenciando la falta de capacidad de la red.

La saturación de la red eléctrica en España impide nuevos desarrollos inmobiliarios, modernización industrial y electrificación de flotas, limitando el progreso y la transición energética.

Nuevos desarrollos inmobiliarios que no pueden llevarse a cabo, industria que no puede modernizar sus procesos porque no tiene acceso a la red, flotas de camiones que aun queriendo electrificar sus vehículos no pueden instalar puntos de recarga... Los casos que demuestran que estamos ante una red saturada son numerosos.

No importa que afecten a la vivienda, a la industria o a la movilidad, ni tampoco lo urgente que sea avanzar en la transición energética en cada uno de los sectores porque, aunque se tenga la tecnología, sin redes no serán posibles nuevos desarrollos ni tampoco contribuir a reducir las emisiones.

“España corre el riesgo de quedarse atrás y de perder inversiones en sectores tecnológicos emergentes, y sus correspondientes empleos, al haber rechazado prácticamente la mitad de las solicitudes de conexión (49%) por falta de capacidad en la red”, ha afirmado Eva Mancera, CEO de i-DE.

La máxima responsable de la distribuidora de Iberdrola, que ha participado en las Smart Talks del Máster en Redes Inteligentes de Comillas ICAI, ha recordado que “según un reciente informe de Deloitte, con datos de Aelec, en España durante 2024 se registraron solicitudes de acceso y conexión de demanda a la red de distribución eléctrica por un volumen de 67 GW.

De toda esta magnitud, se concedió únicamente un 9% (6.182 MW), quedando el resto denegada o en estudio, lo que significa que su correspondiente volumen de inversión fue restringido o retrasado”.

Por contextualizar estas cifras, la potencia actualmente contratada en España asciende a 178.000 MW, por lo que en 2024 se registraron solicitudes equivalentes a casi un 40% (37%) del total del que se dispone actualmente, evidenciando un gran apetito por demanda eléctrica de calidad.

Sin embargo, “el 85% de los nudos en España están saturados” ha recordado Mancera. La cifra fue alertada por AELEC y confirmada por los mapas de capacidad publicados por primera vez el pasado mes de septiembre y ratificados en su segunda edición de octubre.

Propuesta CNMC

La propuesta de la CNMC para la retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031 ha encendido todas las alarmas en el sector industrial y de la promoción de vivienda. La tasa propuesta del 6,58% se sitúa muy por debajo de los niveles europeos, lo que compromete la inversión en redes eléctricas y por lo tanto la electrificación y el desarrollo económico del país. Por poner algunos ejemplos, Alemania la tiene fijada en el 7,1%, mientras que la de Francia se sitúa en el 7%.

España, cuenta con una de las redes más extensas de Europa y más de 30 millones de clientes, y se sitúa en la cola en retribución por cliente (176 €/cliente frente a 429 € en Alemania y 409 € en Francia). A pesar de ello, se quiere reducir aún más la retribución, reduciendo el atractivo inversor justo cuando se necesita triplicar el ritmo de inversión para cumplir los objetivos climáticos y la mayoría de los países europeos lanza ambiciosos proyectos de electrificación. Los analistas financieros e inversores también han tildado de decepcionante la propuesta de tasa de remuneración.

Digitalización de la red

La DANA que asoló Valencia hace un año o el apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal durante horas, evidenció la relevancia y cada vez más criticidad del sistema eléctrico para el sistema productivo y el bienestar de los ciudadanos. La transición energética ofrece enormes ventajas a los ciudadanos en términos de descarbonización y seguridad energética, a la vez que exige una red robusta, digitalizada y flexible.

Unas redes digitales y robustas facilitan la integración de renovables, apoyan la electrificación y garantizan la seguridad operativa ante escenarios de alta generación variable.

“La digitalización de la red, la modernización de las infraestructuras, contar con telecomunicaciones avanzadas y sistemas de back-up, así como la creciente aplicación de la Inteligencia Artificial permiten operar la red con mayor fiabilidad, así como disponer de mayor capacidad e inmediatez en la reposición del suministro ante eventos extremos o inesperados. Además, facilitan el acceso al cliente a herramientas y utilidades que le mantengan en todo momento informado”, ha explicado Mancera.

La consejera ha afirmado que recortar los costes reconocidos de operación y mantenimiento a las distribuidoras, como plantea la actual propuesta regulatoria de la CNMC, contribuye a precarizar el sector y no parece que facilite disponer del músculo necesario para que las distribuidoras puedan dar una respuesta a la altura de lo que requiere la sociedad y la economía actual ante eventos como la DANA de Valencia o la reposición del apagón del 28 de octubre.

Tras la DANA, Iberdrola presentó en Valencia el proyecto il-lumina que, con una inversión de 100 millones de euros está rediseñando la red eléctrica de distribución afectada incorporando medidas de resiliencia mediante cambios de diseño de las infraestructuras, así como el uso de los últimos estándares de digitalización lo que va a permitir contar con una red más robusta y preparada para posibles fenómenos adversos futuros.

Recientemente, la compañía ha informado que el proyecto ha alcanzado el 70% de ejecución y que alcanzará el 90% a final de año para finalizar a lo largo de 2026, lo que dejará instalada una red eléctrica del futuro en la zona afectada por la DANA.