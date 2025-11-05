La CNMC dará el pistoletazo de salida a la gran reforma del gas a principios de 2026 y vigila de cerca la caída de la demanda

La industria gasintensiva reclama peajes justos y un marco retributivo equilibrado que no penalice su competitividad e inversiones en el contexto de la nueva reforma.

La caída sostenida de la demanda de gas ha reducido significativamente los ingresos regulados del sistema, lo que preocupa al sector y condiciona el nuevo marco regulatorio.

El regulador lanzará una consulta pública sobre la tasa de retribución financiera del gas y abordará la modificación de la metodología de retribución y los peajes.

La CNMC iniciará a principios de 2026 la gran reforma del sistema gasista español para el periodo 2027-2032, con especial atención a la caída de la demanda.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comenzado a trazar la que será la gran reforma del sistema gasista español para el periodo 2027-2032, con una vigilancia especial en la evolución de la demanda para los próximos años.

Precisamente, esta misma semana, el regulador publicará un informe de evaluación sobre el periodo vigente (2021-2026), con datos actualizados hasta 2024.

El informe (que empezará por evaluar el modelo actual de distribución) "permitirá empezar a sacar conclusiones sobre cómo ha funcionado el modelo actual y, por tanto, permitirá definir lo que debemos hacer en el próximo ciclo para la distribución, la regasificación y el transporte”, explicó Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC, durante el Foro Industrial del Gas 2025, organizado este martes por GasIndustrial.

Prieto confirmó que, a comienzos de 2026, la CNMC dará el pistoletazo de salida a la reforma de la retribución gasista. Así, lanzará una consulta pública sobre la tasa de retribución financiera -que afecta al transporte y a la regasificación-, una vez se apruebe la metodología base (común para electricidad y gas) que ya ha sido remitida al Consejo de Estado para su revisión.

Aunque el organismo fijó entonces una tasa específica para la electricidad (que finalmente será del 6,58%). Cabe recordar que la tasa específica para el gas sigue aún pendiente de definición. Ese será uno de los primeros hitos del nuevo ciclo previstos para el inicio del próximo año.

El calendario para el primer semestre de 2026 será exigente: la CNMC prevé aprobar la tasa definitiva de retribución financiera del gas y, en paralelo, la modificación de la metodología de retribución de la regasificación y del transporte, así como de la distribución y los peajes.

En esta revisión, la CNMC está poniendo el foco en la caída de la demanda, un factor que condicionará todo el nuevo marco regulatorio. La patronal gasista ya ha alertado públicamente de que el desplome del consumo en los últimos años ha recortado en más de 2.400 millones de euros los ingresos regulados del sistema, tal y como adelantó este medio.

“Estamos analizando en detalle la evolución de la demanda y hemos pedido información a muchos agentes del sector sobre cómo se va a concretar en los próximos años en los tres grandes segmentos: el eléctrico -que hoy juega un papel clave en el sostenimiento del sistema-, el industrial y el residencial, tanto en número de clientes como en volumen de consumo", apuntó la directora de Energía de la CNMC.

Rocío Prieto advirtió que la tendencia descendente persistirá, incluso con el impulso de los gases renovables. “Aparentemente, la demanda va a seguir bajando, pese a que el biometano y, más adelante, el hidrógeno tendrán un papel muy relevante en la descarbonización”, reconoció.

El gran desafío para el regulador será mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la competitividad económica. A medida que las infraestructuras se amortizan, los costes de retribución deberían reducirse y permitir peajes más competitivos, pero el descenso de la demanda amenaza con estrechar los márgenes y tensionar ese equilibrio.

“Lo que vemos es que, por un lado, tenemos la buena noticia de unas infraestructuras más amortizadas y, por tanto, con menor retribución, lo que ayuda a contener los peajes”, señaló Prieto.

No obstante, la directiva reconoció que la CNMC "está intentando buscar ese balance" entre la retribución, los peajes y también la utilización de los desvíos (fondos generados por diferencias en las subastas de capacidad y gestión técnica) para asegurar la estabilidad del sistema durante la transición.

"Peajes justos"

La industria gasintensiva, por su parte, ha instado a desarrollar un marco retributivo de gas "equilibrado" con "peajes justos" que no penalicen a esta industria, dado que un mayor pago de estos cargos para estas compañías puede penalizar su competitividad y, por tanto, sus inversiones.

Verónica Rivière, presidenta de GasIndustrial, ha señalado que necesitan "una retribución del sistema razonable, que refleje una actividad regulada por el BOE, y que no vuelvan las sobreretribuciones. La metodología de la CNMC corrigió gradualmente los excesos del pasado".

En este sentido, Rivière ha añadido que "conviene recordar que cada euro adicional de retribución regulada se traduce en más peajes y menos competitividad para la industria española".