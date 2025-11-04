EIDF registra pérdidas de 12 millones hasta junio tras su proceso de reconstrucción y saneamiento

Las claves nuevo Generado con IA EIDF registró pérdidas netas de 12 millones de euros y un Ebitda negativo de 3,4 millones en el primer semestre de 2025, tras un proceso de reconstrucción y saneamiento. La compañía obtuvo una opinión limpia del auditor por primera vez desde 2022, tras implementar nuevas políticas de buen gobierno y una revisión interna profunda. Durante el semestre, EIDF conectó sus tres primeros parques solares (4,81 MW) y prevé incorporar otros 20,3 MW próximamente, además de desarrollar 16 MW en autoconsumo y ampliar su oferta en eficiencia energética. La depuración contable y la revisión de proyectos heredados han permitido reflejar con mayor precisión la situación financiera y reforzar la credibilidad del grupo como operador responsable.

El Grupo EIDF, especializado en soluciones de energía fotovoltaica, ha registrado unas pérdidas netas de 12 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) negativo de 3,4 millones en el primer semestre de 2025.

Sus ventas alcanzaron los 18,6 millones, en un periodo marcado por el proceso de reconstrucción y transparencia iniciado a mediados de 2024.

Por primera vez desde 2022, la compañía ha recibido una opinión limpia del auditor, sin salvedades, como resultado de una profunda revisión interna y la implantación de nuevas políticas de buen gobierno desde el ejercicio anterior.

La contabilidad ha sufrido ajustes derivados de revisiones técnicas y depuraciones en el 'pipeline' de proyectos heredados de etapas previas, permitiendo reflejar con mayor precisión la situación financiera actual, según ha destacado la compañía en un comunicado.

El CEO del grupo, Joan Gelonch, ha subrayado la importancia de este ejercicio de transparencia y rigor "sin precedentes" para garantizar una base sólida sobre la que proyectar el futuro de la empresa.

La compañía afirma que esta depuración mejora la calidad de sus activos futuros y refuerza la credibilidad de EIDF como operador responsable en el sector.

Durante este semestre, EIDF ha conectado sus tres primeros parques solares, con una potencia conjunta de 4,81 megavatios (MW), y prevé conectar otros 20,3 MW en los próximos meses.

En el segmento de autoconsumo, el grupo ha desarrollado instalaciones por 16 MW y mantiene una cartera de 35 MW en ejecución o próxima ejecución. Además, ha ampliado su oferta de servicios con soluciones integrales en eficiencia energética y movilidad sostenible.