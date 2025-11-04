La CNMC multa a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado de gas natural

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha multado a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado organizado de gas (Mibgas) entre abril y mayo de 2023. La empresa introdujo señales falsas o engañosas sobre el precio de productos energéticos al por mayor, infringiendo el Reglamento (UE) número 1227/2011 (REMIT). Enet Energy realizó ofertas de venta a precios significativamente bajos y con altos volúmenes, alterando artificialmente la referencia de precio utilizada para calcular el Punto Virtual de Balance (PVB) del sistema gasista. Tras reconocer su responsabilidad y pagar por anticipado, la multa fue reducida a 600.000 euros, aplicando reducciones conforme a la Ley 39/2015.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un millón de euros a la empresa Enet Energy por intentar manipular el mercado organizado de gas (Mibgas) entre el 24 de abril y el 18 de mayo de 2023.

Según informó el regulador en un comunicado, la compañía procedió a la introducción de señales falsas o engañosas sobre el precio de un producto energético al por mayor, acción que se corresponde con comportamientos de manipulación del mercado o tentativa de manipulación del mercado.

Este hecho infringe el artículo 5 del Reglamento (UE) número 1227/2011, de 25 de octubre de 2011 (REMIT).

En concreto, Enet Energy, en múltiples sesiones de negociación, insertó ofertas de venta, en el entorno de las 17.30 horas, a un precio alejado del que estaban ofertando el resto de los agentes con posición de venta para ese mismo producto y en la misma sesión.

De esta manera, introdujo con sus ofertas de venta caídas en el precio que oscilaron entre -2,50 euros por megavatio hora (MWh), en la sesión del 2 de mayo, y -16,00 euros/MWh en la sesión del 17 de mayo, respecto al precio de la oferta de venta inmediatamente anterior de otro agente.

Además, segundos después incluía nuevas ofertas de venta a precios superiores a los que había introducido a través de las ofertas del entorno de las 17.30 horas, modificando en cuestión de segundos la señal de precio que había trasladado al mercado en el momento temporal de referencia.

En total, se produjo un incremento de precios sobre su oferta del entorno de las 17:30 que osciló entre +2,00 euros/MWh, del 24 de abril , y +12,00 euros/MWh, del 11 de mayo.

La CNMC destacó que, con esta operativa de precios bajos y volúmenes significativamente altos, Enet Energy habría tratado de influir sobre los precios de mercado que, a las 17.30 horas, la agencia Icis Heren considera en su metodología para calcular la referencia de precio del Punto Virtual de Balance (PVB) del sistema gasista.

La infracción cometida por Enet Energy está tipificada como grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.u) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

La compañía reconoció su responsabilidad y pagó la multa por anticipado, por lo que, conforme al artículo 85.3, en relación con los apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), la CNMC aprobó las dos reducciones del 20% sobre la sanción de un millón de euros y la multa quedó minorada a 600.000 euros.