Repsol y Octopus aceleran la conquista de 100.000 clientes de gas y Endesa recupera puestos con Masorange

El mercado minorista de gas en España cuenta con 8 millones de clientes, con una mayoría del 61,1% en el mercado libre y 38,9% en tarifa de último recurso (TUR).

Endesa adquiere Energía Colectiva (Lucera) por 90 millones de euros para integrar sus 350.000 clientes de electricidad y gas, fortaleciendo su posición en el mercado.

Octopus Energy logra un rápido crecimiento en el mercado energético, aumentando su cuota de clientes de menos de 10.000 a 19.495 en 2025.

Repsol incrementa su base de clientes de gas en un año, pasando de 344.892 a 415.733, gracias a su estrategia comercial agresiva y adquisiciones estratégicas.

Las compañías del mercado minorista de gas están moviendo ficha para ganar terreno en un sector cada vez más competitivo y presionan por captar clientes a toda costa.

Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirman el imparable impulso de Repsol en el mercado de clientes de gas. Continúa ganando cuota trimestre tras trimestre, sumando en el último año (entre junio de 2024 y 2025) un total de 70.841 contratos adicionales.

Así, la petrolera ha logrado aumentar su base de clientes de 344.892 en junio de 2024 a 415.733 en junio de 2025, elevando su cuota de mercado del 4,3% al 5,2% en apenas un año.

Este crecimiento se debe, en gran parte, a su estrategia comercial agresiva, que combina planes multienergía con descuentos en luz, gas y gasolina, así como a adquisiciones estratégicas de comercializadoras con alto potencial.

Entre ellas, destacan Gana Energía, adquirida en 2021 a Juan Roig, y CHC Energía, completada en 2023, que han permitido a Repsol sumar clientes rápidamente y consolidar su posición en el mercado.

Octopus Energy también resalta por su evolución. Aunque con una cuota todavía reducida del 0,2%, la compañía consiguió pasar de menos de 10.000 clientes a figurar individualmente en los registros de la CNMC con 19.495, aumentando también su cuota trimestre a trimestre.

Actualmente, Octopus Energy figura entre las comercializadoras destacadas por la CNMC por su rápido crecimiento en el mercado energético durante 2025.

También resalta Energía Colectiva (Lucera), propiedad del Grupo Masmóvil desde 2021, que ha acelerado su expansión y se posiciona entre las independientes con mayor crecimiento. Lucera ha pasado de 17.921 clientes en junio de 2024 (0,2% de cuota) a 42.311 a cierre de junio de 2025 (0,5%).

En este contexto, Endesa ha cerrado en septiembre de 2025 un acuerdo para adquirir Lucera, que actualmente pertenece al grupo Masorange (resultado de la fusión entre MásMóvil y Orange). La operación está valorada en unos 90 millones de euros. Energía Colectiva cuenta con, aproximadamente, 350.000 clientes de electricidad y gas, que se integrarán en la cartera de Endesa una vez reciba la aprobación de la CNMC.

Con esta adquisición, Endesa refuerza su estrategia de recuperar cuota de mercado en un sector cada vez más competitivo, marcado por la aparición de nuevas comercializadoras. La compañía, dirigida por José Bogas, ha registrado en el último año una fuga de 57.333 contratos.

Al mismo tiempo, otras comercializadoras independientes también están logrando avances significativos: FactorEnergia ha sumado 9.865 clientes, alcanzando 92.315 contratos y una cuota del 1,2%, mientras que el grupo Eni ha ganado 9.126 contratos, situando su base en 78.331 clientes y una cuota del 1%.

Ocho millones de clientes

El mercado minorista de gas cuenta actualmente con 8 millones de clientes. El número de usuarios suministrados a tarifa de último recurso (TUR) se sitúa hoy en torno a 3,1 millones, y suponen el 38,9% del total. Mientras, el mercado libre incluye a 4,9 millones de clientes, el 61,1%.

En número de clientes de gas, la cuota de los cinco principales operadores (Naturgy, Endesa, Iberdrola, TotalEnergies y Repsol) se sitúa en el 94,3%.