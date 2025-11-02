La Granja Insulator, el vidrio de Segovia líder en la construcción de las redes eléctricas en Estados Unidos y Arabia Saudí

La compañía ha triplicado su negocio en siete años, facturando 55 millones de euros en 2024 y evaluando la posibilidad de ampliar su fábrica.

Fabricados con vidrio templado de alta calidad, los aisladores de La Granja Insulator ofrecen alta resistencia eléctrica y mecánica.

La empresa exporta el 95% de su producción a más de 120 países, con planes de expansión en Asia y Australia.

La Granja Insulator en Segovia produce aisladores de vidrio utilizados en redes eléctricas de todo el mundo, destacando en Estados Unidos y Arabia Saudí.

Decía Arthur Schopenhauer que la esencia está en los detalles, y eso es lo que hay que buscar a partir de ahora al alzar la mirada a los cables de alta tensión. Son los aisladores de vidrio de La Granja Insulator de Verescence, un pequeño elemento que a simple vista parece un "platillo volante" transparente pero con una función crucial: la de asegurar que la electricidad llega a cada rincón del planeta.

"Nuestros aisladores de vidrio están fabricados principalmente con vidrio templado de alta calidad para soportar grandes tensiones eléctricas y mecánicas y proteger los cables", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Bruno Portellano, director general de La Granja Insulator, una de las pocas empresas del mundo que los fabrican.

Pero lo más sorprendente es que además, estos poderosos pero diminutos componentes son "made in Spain", más concretamente "made in La Granja, Segovia", propiedad de la multinacional Verescence, cuyo capital está en manos de dos fondos portugueses.

Es uno de los pocos puntos de la geografía mundial donde se fabrican estos aisladores cuya función principal es sujetar mecánicamente los conductores y aislarlos tanto de las estructuras de soporte como del suelo, previniendo cortocircuitos, fugas de corriente y descargas eléctricas.

Apenas hay competencia, solo otra compañía francesa con fábrica en Italia, Sediver, y aunque Asia pisa fuerte no puede acceder al mercado de Estados Unidos para construir sus redes eléctricas.

Aisladores eléctricos de vidrio en una torre de alta tensión Verescence

"Exportamos el 95% de nuestra producción a más de 120 países en todo el mundo (el otro 5% se queda en España), con Estados Unidos y Arabia Saudí como los principales clientes, pero estamos consolidados en otros mercados clave como Canadá y expandiéndonos en Asia y Australia", señala por su parte Jesús Oliver, director de producción de la compañía.

Con sus pocos más de 200 trabajadores, a turnos 24x7 los 365 días del año, la planta de La Granja produce más de cuatro millones de aisladores al año para infraestructuras energéticas, "tenemos pedidos ya firmados hasta principios de 2027, y no damos abasto".

Inversión en redes

Ahora La Granja Insulator está de suerte. Está en el lugar adecuado y en el momento adecuado.

La marca 'Europa' se asocia a calidad, y el sistema de producción propio tras siglos de historia -heredero del de hace tres siglos en la Real Fábrica de Cristales y Vidrios de La Granja- lo confirma. Los aisladores, al estar hechos de vidrio templado, cuentan con una alta resistencia tanto eléctrica como mecánica.

Aislador eléctricos de vidrio recién producido Verescence

Y el momento, no podía ser más oportuno. Las redes eléctricas de todo el mundo atraviesan una situación de presión creciente debido a la electrificación rápida, el auge de las energías renovables, la digitalización y un aumento notable de la demanda asociada a sectores como la movilidad eléctrica, los centros de datos y la industria.

La IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables) y la AIE (Agencia Internacional de la Energía) estiman que sería necesario invertir al menos 670.000 millones de dólares anuales en redes eléctricas entre ahora y 2030 en todo el mundo para modernizarlas, expandirlas y digitalizarlas.

Esto es solo el principio. La Granja Insulators facturó 55 millones de euros en 2024. Esta cifra confirma su importante crecimiento internacional, ya que ha triplicado su negocio en siete años, y espera seguir creciendo a dos dígitos en los próximos años.

"Estamos valorando la posibilidad de ampliar la fábrica para poder responder a la avalancha de peticiones de producto", añade Bruno Portellano.

Cómo funciona el aislador

Se instalan en cadenas en postes y torres para mantener el aislamiento eléctrico de los cables, evitando el flujo de corriente entre los conductores y las estructuras de soporte.

Presentan una gran durabilidad, resistencia al envejecimiento y soportan condiciones ambientales adversas, como contaminación, humedad y cambios bruscos de temperatura. "Nuestras pruebas de resistencia les permiten estar expuestos a tormentas severas y heladas, con capas de hielo y nieve que pueden generar problemas, sin problema", puntualiza Javier García, director técnico, a este diario.

Cadena de producción de aisladores eléctricos de vidrio Verescence

"Pero también están pensados para entornos desérticos o con poca humedad, o para el sector ferroviario, donde se emplean para aislar las líneas eléctricas de alimentación y en sistemas de señalización, protegiendo tanto a equipos como a personas".

Su rigidez dieléctrica es muy alta gracias a la homogeneidad del vidrio, casi imposibilitando la perforación eléctrica y facilitando una distribución uniforme de la carga.

Y cuentan con gran durabilidad y pueden superar los 50 años de vida útil, resistiendo condiciones climáticas extremas y contaminantes ambientales como polvo, sales y humedad.

A partir de ahora, será difícil no mirar hacia los grandes tendidos eléctricos y no buscarlos.