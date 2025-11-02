Las grandes eléctricas cifran ya en 300 millones el coste del escudo antiapagones y el sector anticipa más de 800 millones

El escudo antiapagones prioriza la generación con centrales de gas y limita renovables para evitar apagones, lo que genera costos adicionales a las eléctricas.

Las comercializadoras independientes son las más afectadas por los sobrecostes del modo reforzado del sistema eléctrico.

El sector eléctrico prevé que el sobrecoste total para todas las comercializadoras podría alcanzar entre 800 y 1.000 millones de euros a final de año.

Las grandes eléctricas en España, como Iberdrola y Endesa, han estimado en 300 millones de euros el coste de las medidas antiapagones hasta septiembre.

El impacto del modo reforzado con el que Red Eléctrica opera el sistema para evitar otro apagón ya tiene las primeras cifras oficiales de efecto sobre las comercializadoras.

Las mayores compañías del sector en España, Iberdrola y Endesa, han cifrado en 300 millones de euros el coste de estas medidas hasta septiembre, mientras que el sector prevé que el sobrecoste total para todas las comercializadoras a final de año se sitúe entre 800 y 1.000 millones de euros.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, el director financiero de Endesa, Marco Palermo, detalló que el impacto neto hasta septiembre alcanzó 120 millones de euros, con una previsión de 150 millones al cierre del ejercicio.

Iberdrola, por su parte, cifra en 180 millones de euros el coste de las medidas antiapagón en la llamada con analistas para mostrar sus resultados.

¿Y quién asume el coste en los contratos a precio fijo? En un primer momento, las propias comercializadoras, en línea con las directrices de la CNMC, que en mayo advirtió que "cualquier modificación de un contrato, más allá de la que corresponda a una variación prevista de los componentes regulados de la factura, no sería acorde a las cláusulas del contrato".

No obstante, estos costes podrán repercutirse a los clientes cuando venzan las condiciones de sus contratos y se renueven los precios fijados.

El director financiero de Endesa explicó que asimilar este aumento en los servicios auxiliares requiere tiempo.

“Necesitaremos tiempo. Aunque hay contratos que ya prevén la repercusión, en la mayoría de los casos es algo que no se puede hacer de inmediato. Así que será algo que nos mantendrá ocupados hasta 2026, y quizás un poco más", dijo esta semana.

Mientras tanto, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, advirtió que la mayor parte de las ventas del grupo se realizan "mediante contratos plurianuales", por eso "no hemos repercutido este coste adicional a todos nuestros clientes con contratos de este tipo".

Cabe apuntar que Iberdrola y Endesa no sólo sufren el coste extra como comercializadoras, sino que también son, junto a Naturgy, las principales propietarias de las centrales de generación que cobran por los servicios de ajuste y restricciones técnicas aplicados en el modo reforzado del sistema.

Esto implica que, paradójicamente, aunque soportan el sobrecoste por sus clientes como comercializadoras, también se ven beneficiadas por el aumento de ingresos que reciben como generadoras por proveer la flexibilidad y respaldo exigidos por Red Eléctrica.

Las comercializadoras independientes

Las comercializadoras independientes son las que más están sufriendo los sobrecostes derivados del modo reforzado del sistema eléctrico. Según la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), todas las compañías del sector han registrado efectos negativos.

"En función de la cartera de cada socio, así como de la tipología de contrato de sus clientes, el impacto en cada compañía ha sido distinto", señala Julio César Nieto, presidente de ACIE y responsable de Regulación en Engie, a EL ESPAÑOL-Invertia.

A partir de los datos disponibles entre mayo y octubre de 2025, el sector ha podido estimar el coste total que esta operación reforzada está generando sobre toda la demanda eléctrica. Comparando los sobrecostes de este año con los del mismo periodo de 2024, la diferencia se sitúa entre 5 y 6 euros por megavatio hora (euros/MWh).

Si esta diferencia se mantiene hasta finales de 2025 y se proyecta sobre la demanda anual del sistema, que ronda los 250 TWh, el impacto económico total podría alcanzar entre 800 y 1.000 millones de euros.