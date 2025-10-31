Iberdrola prepara el salto en su alianza con GIC con la venta del 50% de siete grandes líneas eléctricas en Brasil

La sociedad conjunta alcanzaría 5.509 km de líneas eléctricas bajo gestión, consolidando su presencia en el sector brasileño de transmisión.

La operación forma parte de la alianza estratégica entre Iberdrola y GIC para impulsar inversiones en redes de transmisión eléctrica en Brasil.

Los activos a vender generan ingresos anuales de aproximadamente 1.200 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 200 millones de euros.

Iberdrola, a través de su filial Neoenergía, planea vender el 50% de siete líneas eléctricas en Brasil a GIC, el fondo soberano de Singapur.

Iberdrola se prepara para dar el salto en su alianza estratégica con GIC en Brasil. En los próximos meses, la compañía dirigida por Ignacio Galán, a través de su filial local Neoenergía, pondrá sobre la mesa del fondo soberano de Singapur la venta del 50% de siete activos de transmisión clave.

Se trata de "las siete líneas de transmisión Guanabara, Vale do Itajaí, Morro do Chapéu, Alto Paranaíba, Potiguar Sul, Estreito y Paraíso", tal y como reveló Eduardo Capelastegui, CEO de Neoenergía, durante la presentación de resultados del grupo.

Juntos, estos lotes generan "aproximadamente 1.200 millones de reales brasileños (unos 200 millones de euros) en ingresos anuales regulados, un valor muy significativo", remarcó Capelastegui.

La oferta de venta a GIC se concretará en los próximos meses, una vez que se completen las obras pendientes en las líneas eléctricas. Actualmente, quedan cuatro lotes por terminar, todos con más del 95% de avance.

“Entre noviembre y diciembre entregaremos el 100% de los lotes aún en construcción, de modo que a partir del 1 de enero todos estarán en operación”, explicó el ejecutivo de Neoenergía.

La operación se enmarca en la alianza que Iberdrola y GIC sellaron en el año 2023, cuando ambas compañías acordaron impulsar conjuntamente inversiones en redes de transmisión eléctrica en Brasil, uno de los mercados estratégicos para el grupo español.

Una vez entregadas las líneas, el fondo soberano evaluará los activos y presentará una oferta de compra a Iberdrola. "Cabe recordar que ellos no están obligados a comprar, ni nosotros a vender, pero la asociación es muy activa, y el interés de ambas partes es seguir avanzando en esa dirección", aseguró Capelastegui,

El CEO de Neoenergía aseguró que, si la propuesta resulta atractiva, “como lo han sido las anteriores”, la desinversión se materializará en una participación del 50%, tal como prevé la alianza.

Los activos que se pondrán a disposición del fondo se integrarán en Neoenergia Transmissão, un holding conjunto de líneas de transmisión.

Con esta operación, la sociedad compartida alcanzaría un total de 5.509 km de líneas eléctricas bajo gestión, consolidando su presencia en el sector brasileño de transmisión.

Activos conjuntos

En abril pasado, Iberdrola ya completó la venta de la línea Itabapoan, valorada en unos 19 millones de euros, dentro del marco de esta alianza estratégica.

Y en septiembre de 2023, ambas compañías cerraron un acuerdo para el desarrollo de redes de transmisión en Brasil por 2.400 millones de reales brasileños (456 millones de euros).

Este pacto inicial implicó la coinversión en ocho activos operativos -Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso-, con un total de 1.865 km de líneas y un plazo medio de concesión de 25 años. La sociedad conjunta se valoró en ese momento en 228 millones de euros.

La alianza ya contemplaba el derecho de adquisición preferente (ROFO) sobre los activos que ahora se ofrecerán a GIC (Guanabara, Vale do Itajaí, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul) y el ya cerrado de Itabapoana.

También se incluía en el pacto de compra preferente la línea Lagoa dos Patos de 770 kilómetros, que no se encontraría en el perímetro de la próxima fase.

En conjunto, todos activos susceptibles para la alianza suman 6.279 km y su incorporación se irá materializando conforme finalicen las obras.