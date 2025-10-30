bp y BBVA ofrecen beneficios exclusivos a 140.000 clientes en la compra y repostaje en estaciones de servicio

Las claves nuevo Generado con IA BP y BBVA han firmado un acuerdo para ofrecer beneficios exclusivos a 140.000 clientes con tarjetas 'co-branded' en estaciones de servicio bp. Los clientes de BBVA recibirán un 5% de devolución en compras y repostajes en estaciones bp en España y las Islas Canarias hasta diciembre de 2025. El programa miBP ofrece ventajas adicionales como 15 céntimos de ahorro por litro en repostajes y puntos de bienvenida canjeables por productos del catálogo miBP.

bp y BBVA han firmado un acuerdo por el cual los cerca de 140.000 clientes de la entidad que actualmente disponen de tarjetas 'co-branded' (emitidas en colaboración con otras marcas) podrán disfrutar de ventajas exclusivas en estaciones de servicio y beneficios adicionales.

Será a través del programa miBP en toda la red de estaciones de servicio bp de España, incluidas las Islas Canarias, hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de ampliarse más allá de esa fecha.

Según ha informado bp en un comunicado, los clientes de BBVA titulares de una de estas tarjetas se beneficiarán de un 5% de devolución en todas las compras realizadas en tiendas de las estaciones de servicio bp, incluyendo el repostaje de carburante.

Además de este reembolso, quienes se adhieran al programa miBP obtendrán una serie de ventajas adicionales. Entre ellas destacan el ahorro de hasta 15 céntimos por litro en repostajes, la entrega de 100 puntos miBP de bienvenida canjeables por productos del catálogo miBP y hasta nueve euros adicionales de saldo de bienvenida para sus próximos repostajes.

"Este acuerdo con BBVA refuerza la estrategia de bp de poner al cliente en el centro, ofreciéndole beneficios directos cada vez que elige repostar en las estaciones de servicio de la compañía", ha resaltado la compañía.

Con esta iniciativa conjunta, bp y BBVA refuerzan su compromiso con la innovación en programas de fidelización y con la creación de valor añadido para sus clientes, ha añadido la empresa.