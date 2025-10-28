EEUU y Westinghouse invertirán 80.000 millones de dólares en reactores nucleares para alimentar la IA

Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Europapress

Westinghouse Electric, Cameco Corporation y Brookfield Asset Management han establecido una alianza estratégica con el Gobierno de Estados Unidos para acelerar el despliegue de energía nuclear.

Construirán nuevos reactores en el país por un valor de al menos 80.000 millones de dólares (68.740 millones de euros).

Los nuevos reactores, que utilizarán la tecnología de Westinghouse, impulsarán el crecimiento de la industria nuclear estadounidense y la cadena de suministro que la respalda.

Una vez construidos, los reactores generarán energía fiable y segura, incluyendo una importante capacidad para centros de datos y computación, lo que impulsará el crecimiento de la IA en Estados Unidos.

Asimismo, la alianza incluye mecanismos de reparto de beneficios que permitirán a todas las partes, incluida la sociedad estadounidense, una vez alcanzados ciertos umbrales, participar en el valor financiero y estratégico a largo plazo que se creará en Westinghouse gracias al crecimiento de la energía nuclear y al avance de la inversión en capacidades de IA en Estados Unidos.

Se estima que cada proyecto Westinghouse AP1000 de dos unidades genera o mantiene 45.000 empleos de manufactura e ingeniería en 43 estados, y la implementación a nivel nacional creará más de 100.000 empleos en la construcción.

"Esta alianza histórica respalda nuestros objetivos de seguridad nacional y mejora nuestra infraestructura crítica", declaró Howard Lutnick, secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Y ha añadido que permitirá reconstruir la soberanía energética, crear empleos bien remunerados e impulsar a Estados Unidos a la vanguardia del renacimiento nuclear.

"Esta alianza histórica con la principal empresa nuclear de Estados Unidos ayudará a materializar la gran visión del presidente Trump de revitalizar plenamente a Estados Unidos y ganar la carrera global de la inteligencia artificial", añadió Chris Wright, secretario del Departamento de Energía.

De su lado, Connor Teskey, presidente de Brookfield Asset Management, la firma que junto a Cameco adquirió Westinghouse en 2023, considera que esta colaboración con el Gobierno de EEUU ayudará a liberar el potencial que Westinghouse y la energía nuclear pueden tener.

De esta manera, se "acelerará el crecimiento de la IA en Estados Unidos, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad y las necesidades de seguridad energética a gran escala".