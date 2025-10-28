Las inversiones de Iberdrola en Reino Unido y EEUU alcanzan los 9.000 millones e impulsan su beneficio un 17%

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola alcanza inversiones récord de 9.000 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, impulsadas por el crecimiento en Reino Unido y Estados Unidos. El beneficio neto de Iberdrola aumenta un 17% respecto al año anterior, alcanzando los 5.307 millones de euros hasta septiembre de 2024. Más del 60% de las inversiones se han realizado en Reino Unido y Estados Unidos, con un enfoque especial en el negocio de redes eléctricas. La compañía ha reducido su deuda neta en 3.200 millones de euros, respaldada por su política de rotación de activos y alianzas estratégicas.

Iberdrola ha presentado unas inversiones récord de 9.000 millones de euros en los últimos 9 meses, lo que supone un incremento del 4%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto ha permitido que el grupo obtenga un beneficio neto reportado de 5.307 millones de euros hasta septiembre de 2024.

El beneficio se ha incrementado un 17% respecto del mismo periodo del año anterior sin tener en cuenta atípicos -desinversiones y deducciones-.

Gracias a los resultados, Iberdrola cuenta ya con más de 160.000 millones de euros de activos y una capitalización que ronda los 115.000 millones de euros, lo que la sitúa como la primera utility de Europa y es una de las dos más grandes del mundo por valor bursátil.

El incremento del beneficio ha venido impulsado principalmente por el aumento de las inversiones, el buen comportamiento del negocio de redes y la mejora de los nuevos marcos regulatorios.

Redes eléctricas

De los 9.000 millones de euros de inversión, más del 60% corresponden a inversiones realizadas en Reino Unido y Estados Unidos.

Un 55% de las inversiones se han dirigido al negocio de redes. La compañía ha destinado unos 4.904 millones de euros a inversiones en redes -lo que supone un incremento del 12%- en los 9 primeros meses.

Esto ha permitido que la base de activos de redes eléctricas alcance ya los 49.300 millones, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el área de generación y clientes, Iberdrola ha invertido 3.442 millones de euros, lo que ha permitido contar con más de 2.000 MW renovables de capacidad instalada en los últimos 12 meses.

La empresa destinó el 60% de esta inversión a Reino Unido y Estados Unidos. Además, el Grupo cuenta con 5.500 MW en construcción y 8.500 MW en fase avanzada de desarrollo, listos para satisfacer el posible crecimiento de la demanda.

Impulsado por este esfuerzo inversor, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado los 12.438 millones de euros. De esta forma, el Ebitda ajustado crece un 4,4%. El 83% del EBITDA procede de países con alta calificación crediticia, con Reino Unido y Estados Unidos aumentando su contribución 12 puntos básicos hasta el 43%.

Por negocios, el resultado operativo de redes ha aumentado un 26% por el incremento de las inversiones y los nuevos marcos regulatorios. El EBITDA del área de producción renovable y clientes cae un 11%, tras las desinversiones y el aumento de costes de servicios complementarios en la Península Ibérica.

Solidez financiera

El crecimiento del negocio ha venido acompañado por la solidez financiera. La compañía ha reducido su deuda neta en 3.200 millones de euros los nueve primeros meses del año, hasta situarse alrededor de los 48.500 millones de euros, gracias a su política de rotación de activos y alianzas.

Iberdrola continúa con su estrategia de alianzas y desinversiones y ha firmado acuerdos por un valor superior a 8.000 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2025, con un impacto positivo en la deuda neta de unos 4.500 millones de euros.

El flujo de caja crece un 10% a cierre de septiembre, hasta casi rebasar los 9.752 millones de euros y el flujo de caja operativo/deuda neta se sitúa en el 26,2%, tras incrementarse en 330 puntos básicos.

Además, posee una liquidez de 23.000 millones de euros, lo que le permitiría cubrir 25 meses de necesidades financieras sin recurrir al mercado.

De esta forma, ha conseguido disminuir el coste de su deuda en 12 puntos básicos, hasta situarse en el 4,72%.

Con estos resultados, la compañía ha propuesto o propondrá un dividendo récord de, al menos, 0,25 euros por acción, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a los primeros nueve meses de 2024. A este dividendo se le sumará el complementario, que deberá ser aprobado en la próxima Junta General de Accionistas y será abonado en el tercer trimestre de 2026.