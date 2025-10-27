Las eléctricas reclaman una reforma estructural del control de tensión inspirada en Italia para evitar otro apagón

Aelec subraya la necesidad de implementar el control dinámico de tensión y solicita mantener los límites europeos de 420 kV, además de reforzar la colaboración institucional para mejorar la estabilidad del sistema.

El sistema eléctrico español enfrenta desafíos debido a las decisiones de REE, que operan con niveles de tensión por encima de los estándares europeos, lo que podría causar desconexiones masivas.

Marta Castro, directora de Regulación de Aelec, advierte que el sistema español opera con un margen estrecho de seguridad, lo que supone un riesgo ante baja demanda y alta generación renovable.

La patronal eléctrica Aelec reclama una reforma del control de tensión en España, inspirada en el modelo italiano, para modernizar el sistema eléctrico y evitar apagones.

La patronal eléctrica Aelec ha reclamado un plan estructural y coordinado para modernizar el control de tensión del sistema eléctrico español.

Según Marta Castro, directora de Regulación de Aelec, España está operando con un margen muy estrecho de seguridad y con infraestructuras insuficientes para un sistema con alta penetración renovable. Esto supone un riesgo para el sistema en momentos de baja demanda y elevada generación solar o eólica.

El problema, según Castro, tiene su origen en la decisión de Red Eléctrica de España (REE) de considerar “normal” un nivel de tensión de hasta 435 kilovoltios (kV), frente a los 420 kV que marcan los estándares europeos. Con un margen operativo de sólo 5 kV, "cualquier desviación puede provocar desconexiones masivas”, explicó la directora de Regulación en un encuentro con prensa.

En este contexto, el contraste con Italia resulta evidente. “El operador italiano Terna dispone del doble de capacidad en Statcom y 16 compensadores síncronos en funcionamiento y continúa ampliando su red”, señaló Castro.

Para Aelec, la reforma del control de tensión debe apoyarse en tres ejes fundamentales: el control dinámico de tensión en todas las tecnologías, la inversión en red y tecnologías, así como normas técnicas coherentes y coordinación institucional.

“La implantación plena del control dinámico, con seguimiento de consignas en tiempo real según el nuevo Procedimiento de Operación 7.4, permitiría que todas las plantas, incluidas las renovables, contribuyan a estabilizar la red. En muchos casos no se requiere inversión adicional, sólo habilitar funciones ya disponibles en los inversores”, explicó.

Marta Castro subrayó también la necesidad urgente de instalar reactancias y Statcom en puntos críticos del sistema.

Además, la patronal eléctrica reclamó mantener los límites europeos de 420 kV y reforzar la colaboración entre REE, CNMC, Ministerio para la Transición Ecológica y Distribución, y los generadores.

Para la asociación, el nuevo P.O. 7.4 es un avance, pero su implantación será lenta y parcial. "Durante los próximos meses solo funcionará la prestación básica", advierte la directora de regulación de Aelec.

"El control dinámico por consigna (siguiendo instrucciones en tiempo real de REE) completo se aplicará más adelante, cuando los fabricantes de las instalaciones completen sus procesos de adaptación y homologación".

"En la práctica, el sistema seguirá funcionando como hasta ahora durante buena parte de 2026, mientras que el resto de Europa lleva casi una década operando con control dinámico", dijo la directiva.

Qué ocurrió el 28 de abril

El 28 de abril de 2025 fue un día con mucha producción renovable, especialmente fotovoltaica y baja demanda. "En esta situación, las líneas de transporte van relativamente vacías y la red de transporte provoca que suba la tensión. Esto ya venía siendo advertido por REE y la CNMC desde hace 10 años", apuntó la representante de Aelec.

Según explicó, el sistema tuvo dos oscilaciones a las 12 y 12:15, ante las cuales REE realizó maniobras para estabilizar las oscilaciones (cierre de líneas y desconexión de reactancias). "Estas maniobras provocaron un aumento de tensión y agotaron la capacidad que tenía REE para controlar la tensión con sus propios medios", remarcó.

El sistema sufrió un fallo generalizado del control de tensión dado que no tenía recursos adicionales para controlar la tensión: "La generación convencional programada era insuficiente para proporcionar capacidad adicional de control de tensión; la generación renovable no podía participar activamente en el control por limitaciones regulatorias; y las variaciones rápidas de producción eólica y solar afectaron directamente a la tensión, provocando desconexiones en cascada", aseguró.

En este sentido, Castro repitió que las empresas de Aelec "cumplieron plenamente con las prestaciones que requiere la normativa vigente, algo que ya ha sido acreditado a la CNMC". "Pero sólo con las centrales que habían sido programadas por REE, que eran claramente insuficientes", añadió.

A pesar de la operación reforzada, REE ha seguido identificando problemas en el control de tensión en los meses después del apagón, principalmente cuando se dan las condiciones que los propician (elevada participación de renovables, baja demanda, cambios rápidos en la programación por motivos de mercado, etc.).

"Concretamente, los días 25, 26 y 28 de septiembre se produjeron variaciones bruscas de tensión y, a raíz de ellos, REE informó a la CNMC de que estos días debían ser analizados, puesto que interpretaba que ciertos ciclos combinados y algunas centrales nucleares no habrían cumplido la normativa vigente en materia de control de tensión", recordó.

Desde la CNMC se realizó un requerimiento de información relativo a la prestación del servicio de control de tensión de estas centrales, en el que las compañías de generación asociadas Aelec, de nuevo, "ratificaron su cumplimiento", dijo.

"Se confirma que estas oscilaciones tienen que ver con las limitaciones del actual control de tensiones y, en particular, con la obligación que tienen las renovables de funcionar con factor de potencia constante. Ello conlleva que, si en un momento determinado se conecta simultáneamente una elevada cantidad de potencia fotovoltaica, la tensión oscila a la baja debido al incremento simultáneo de absorción de reactiva".

En palabras de Castro, los escenarios de oscilaciones de tensión del pasado 25 de septiembre a las 13:00, las oscilaciones a la baja de tensión coinciden en el tiempo con la conexión simultánea de 1.164 MW de fotovoltaica.

Para limitar este efecto, "REE ha comenzado a limitar la velocidad de cambio ("rampas") de las renovables para mitigar las oscilaciones, pero estas medidas sólo ralentizan la transición energética y aumenta los costes del sistema, por lo que son medidas que no pueden perdurar en el tiempo", reclamó.

De forma paralela, REE propuso una serie de modificaciones en el P.O. 7.4 que, según el análisis de los generadores, "no resolvía el problema técnico de fondo y se cuestiona su viabilidad técnica". En la práctica, "la nueva formulación sólo habría servido para mostrar más incumplimientos aparentes, sin mejorar el control del sistema", aseveró.