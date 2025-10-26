Mentiras e incoherencias en el relato del apagón: el examen del Senado confronta las versiones de REE, eléctricas y Gobierno

El 28 de abril no sólo dejó sin luz a más de 60 millones de personas en España y Portugal durante horas; también oscureció el relato real de lo sucedido, plagado de inconsistencias.

La comisión de investigación del apagón que el Senado constituyó el 12 de junio -con una duración de un año- ha destapado grietas profundas en las diferentes versiones sobre la actual operativa del sistema, las responsabilidades del colapso y los avisos previos."¿Quién miente?", se escucha en el sector.

El examen parlamentario ya ha dado paso a los primeros protagonistas de todas las partes implicadas: Beatriz Corredor y Concha Sánchez (Red Eléctrica de España), Manuel García (Ministerio para la Transición Ecológica) y Marta Castro (Aelec, en representación de Iberdrola y Endesa).

Aún quedan voces por comparecer. El Senado ha solicitado también la presencia de Sara Aagesen, Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola España), Francisco Reynés (Naturgy), José Bogas (Endesa), Joan Groizard (Miteco) y Cani Fernández (CNMC), entre otros.

Pero ya se puede anticipar que se avecina un choque de versiones en los tribunales que será complejo y sin precedentes.

¿Quién ha ordenado el modo reforzado?

Concha Sánchez (REE): "Se debe a que hubo una delegación por parte del Miteco. Esa indicación está reglamentada" Manuel García (Miteco): "Es una decisión que REE sin que desde el ministerio le hayamos dado ningún tipo de indicación o mandato"

Una de las contradicciones más llamativas en la comisión se centra en quién ordenó el modo reforzado con el que opera Red Eléctrica tras el apagón.

Concha Sánchez, directora general de Operación en Red Eléctrica, manifestó que la decisión respondió a indicaciones del Ministerio.

“La programación que se comenzó a hacer después del día 28 de abril, efectivamente, es una programación diferente y se debe a que hubo una delegación por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas (Miteco) para que el operador del sistema tomase todas las medidas necesarias. En primer lugar, para reponer el servicio y, en segundo lugar, para tratar de evitar que se produjese una situación similar", dijo.

Ante la interpretación del Senado de que se trataba de “una indicación de la Dirección General de Minas”, Sánchez aclaró que “esa indicación está reglamentada dentro de las gestiones de crisis de electricidad, según la normativa europea”.

Sin embargo, una semana después, Manuel García, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, fue tajante con este punto y contradijo a Concha Sánchez.

“La operación del sistema es competencia exclusiva de REE". "En ningún momento, desde el Ministerio ni desde la Dirección General, se ha dado ninguna indicación sobre cómo hacerlo. Es una decisión que ha tomado de forma autónoma ,sin que desde el ministerio le hayamos dado ningún tipo de indicación o mandato”, enfatizó.

¿Fue la programación de REE del día anterior correcta?

Marta Castro (Aelec): “La falta de previsión de Red Eléctrica los días 27 y 28 nos llevó a este apagón” Concha Sánchez: “Toda la programación realizada para el día 28 de abril cumplía todos los criterios establecidos"

Otra de las preguntas clave es si la programación de REE del día anterior al apagón fue correcta. Concha Sánchez defendió que toda la planificación cumplía los criterios de seguridad y que las adaptaciones posteriores cubrían todas las contingencias, incluso ante la indisponibilidad de alguna central.

Sobre el ciclo combinado que se declaró indisponible el día anterior al apagón por un incendio y que no se sustituyó, Sánchez explicó que "los estudios actualizados mostraban que su sustitución no era necesaria".

En contraste, Marta Castro, de Aelec, criticó duramente la previsión de Red Eléctrica. Señaló que “el número de grupos térmicos acoplados era el más bajo del año y, además, estaban muy concentrados en el norte”. Para ella, la situación fue extrema: “Red Eléctrica tuvo un problema como un elefante y lo quería solucionar con una hormiguita”.

Castro también destacó la limitación de capacidad: “El margen de reserva medio, prácticamente en lo que llevamos de 2025, estaba en torno a 6 gigavares. A las doce de la mañana del día 28, apenas superábamos los tres. Pero si ponemos el foco en Andalucía, el margen de absorción de reactiva no era sólo bajo, era negativo… desde las diez de la mañana ya teníamos problemas, y Red Eléctrica era consciente de ello”.

¿Por qué no se llamó a la hidroeléctrica?

Marta Castro (Aelec): "La hidráulica en minutos podría haber estado absorbiendo reactiva”. Beatriz Corredor (REE): "Creo que es una pregunta que deberá hacer usted a los técnicos que tomaron las decisiones"

Ante la creciente inestabilidad del sistema el 28 de abril, cinco minutos antes del apagón, REE contactó con el titular de un ciclo combinado en Andalucía para que arrancara de emergencia y aportara control de tensión. Pero ya era tarde: la planta necesitaba hora y media para acoplarse.

Marta Castro, de Aelec, criticó que en lugar de recurrir al ciclo combinado se podría haber activado la tecnología hidráulica, “que tenía muchísima disponibilidad y, a diferencia del ciclo que se llamó, es de rápida respuesta: en minutos podría haber estado acoplando y absorbiendo reactiva”.

Beatriz Corredor, presidenta de REE, evitó responder directamente sobre por qué no se activaron otras centrales, remitiendo a los técnicos: “Las centrales hidroeléctricas están situadas donde están situadas y hay que valorar si cualquier tipo de centro de tecnología es compatible con el objetivo que se quiere cumplir. En cualquier caso, creo que es una pregunta que deberá hacer usted a los técnicos que tomaron las decisiones, porque yo no las tomé”.

Aun así, la propia presidenta reconoció críticas hacia las hidroeléctricas durante la reposición del sistema: según ella, las centrales “no estuvieron a la altura” y “no fueron capaces de arrancar en autónomo”.

¿Cumplieron las eléctricas su función?

Concha Sánchez (REE). "La generación que tenía que prestar el control de tensión no alcanzó a absorber la potencia reactiva que tenía establecida como obligatoria" Marta Castro (Aelec): "El control de tensión que se produjo fue normal; de hecho, hubo instalaciones que absorbieron reactiva por encima de los límites permitidos"

La polémica sobre si las eléctricas cumplieron su función de absorber potencia reactiva sigue abierta. Según Concha Sánchez la generación encargada del control continuo de tensión no alcanzó a absorber la potencia reactiva obligatoria, lo que contribuyó a la crisis del 28 de abril.

“Si los recursos de control dinámico de tensión programados no se activan, no se puede cumplir con lo previsto”, explicó, señalando que simulaciones posteriores del operador demuestran que un cumplimiento adecuado habría evitado el apagón.

En cambio, Marta Castro, de Aelec, defendió la actuación de las compañías. El control de tensión fue “normal” e "incluso algunas instalaciones absorbieron reactiva por encima de los límites permitidos".

"La CNMC ha evaluado este caso y ha solicitado datos a las empresas de Aelec para evaluar el cumplimiento del control de tensión. Y al menos las empresas a las cuales represento han confirmado su cumplimiento", afirmó.

¿Qué pasó con Núñez de Balboa?

Beatriz Corredor (REE). "Los propios responsables de esa planta dijeron [hace un año] que habían estado haciendo un experimento" Marta Castro (Aelec): "Los técnicos de las plantas actúan con el máximo respeto, garantizando la operativa y respondiendo a las contingencias en tiempo real según las indicaciones del operador del sistema"

Red Eléctrica sitúa el origen del apagón en “una planta fotovoltaica de una empresa privada de Badajoz”, la de Núñez de Balboa de Iberdrola.

Según explicó la presidenta de Red Eléctica, “esa misma planta había tenido un fallo semejante, acreditado y documentado, el año anterior. Y que los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento en cuanto a la forma de gestionar esa planta”.

En su comparecencia, Marta Castro, de Aelec, criticó la idea de “experimentar” en un sistema tan crítico. “La palabra experimento, cuando hablamos de algo tan importante como la garantía del suministro de este país… Me parece que los experimentos se hacen en laboratorios, se hacen en las farmacias, pero no en el sistema eléctrico...", cuestionó.

"Hay técnicos brillantes también en las plantas, que siempre actúan con el máximo respeto, garantizando la operativa y respondiendo a las contingencias en tiempo real según las indicaciones del operador del sistema", contraargumentó.

¿Hubo alertas los días previos?

Concha Sánchez (REE): "Las circunstancias eran bastante diferentes a las del 28 de abril" Marta Castro (Aelec): "El apagón era era previsible. El problema tenía un carácter estructural" Manuel García (Miteco): "No tuvimos constancia ni alerta por parte de REE de que pudiera haber un riesgo de apagón los días previos"

Sobre posibles señales previas al 28 de abril, Concha Sánchez, de REE, negó que los fenómenos de tensión registrados días antes tuvieran relación con el apagón.

Esos fenómenos se produjeron "en un momento y en unas circunstancias distintos... fundamentalmente variaciones por el intercambio internacional o rampas de bajada del recurso solar. Para la directora general de Operación en Red Eléctrica, "las circunstancias eran bastante diferentes a las del 28 de abril".

En cambio, Marta Castro, de Aelec, aseguró que el apagón era previsible y no un hecho aislado: días antes (16,22 y 24 de abril) ya se habían registrado "incrementos significativos de tensión en la red de transporte".

Citó alertas de FCC, fallos eléctricos en la refinería de Repsol y desconexiones de grandes consumidores, e incluso tuits del ministro Óscar Puente señalando exceso de tensión. Castro concluyó que Red Eléctrica carecía de herramientas suficientes para controlar la tensión y que el problema tenía un carácter "estructural".

Manuel García marcó distancias. Matizó que REE sólo avisó al Ministerio para la Transición Ecológica de un episodio "puntual" el 22 de abril y que REE aseguró que no existía riesgo inminente de colapso.

“Entre los días 22 y 28 de abril, en ningún momento nos manifestaron que el sistema pudiera estar en un riesgo inminente para la seguridad de suministro”, defendió.