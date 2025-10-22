Iberdrola nombra a Paul Simshauser nuevo consejero delegado para Australia

Paul Simshauser, antiguo CEO de Powerlink Queensland, es un reconocido economista energético con más de 25 años de experiencia en el sector energético de Australia.

Bajo el liderazgo de Rolfe, Iberdrola ha invertido 2.500 millones de dólares australianos en proyectos de energía renovable en Australia, triplicando su tamaño y cuadruplicando su base de clientes.

Ross Rolfe continuará como presidente del consejo de administración de Iberdrola en Australia, supervisando sus 1.895 MW de renovables en operación y 622 MW en construcción.

Iberdrola ha designado a Paul Simshauser como nuevo consejero delegado de su filial en Australia, sucediendo a Ross Rolfe.

Iberdrola ha nombrado a Paul Simshauser nuevo consejero delegado de su filial en Australia, relevando en el puesto a Ross Rolfe, quien dejará el cargo a finales de este año, según informó la compañía.

Rolfe continuará como presidente del consejo de administración de Iberdrola en el país, donde la energética cuenta con 1.895 megavatios (MW) en operación de renovables y cuenta con otros 622 MW en construcción.

"Ha sido un privilegio y un honor dirigir el negocio de Iberdrola en Australia durante los últimos cinco años. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado desde la adquisición de Infigen en 2020 y estoy profundamente agradecido a Ignacio Galán, Pedro Azagra y Hugh Elliott por su confianza y apoyo", destacó Rolfe.

Desde 2020, bajo el liderazgo de Rolfe, Iberdrola Australia ha invertido 2.500 millones de dólares australianos (unos 1.400 millones de euros) -además de los 1.400 millones de dólares (unos 784 millones de euros) asociados a la adquisición de Infigen- en proyectos eólicos, solares y de almacenamiento de baterías en Australia Meridional, Nueva Gales del Sur y Queensland.

Ello ha permitido a la eléctrica triplicar su tamaño en el país, cuadruplicado su base de clientes, obtenido una licencia de viabilidad de energía eólica marina en Victoria y lanzado un nuevo negocio de redes.

Por su parte, Simshauser ha sido consejero delegado de Powerlink Queensland y profesor de Economía en el Centro de Investigación de Políticas y Economía Energética Aplicada. Reconocido economista energético, ocupó altos cargos de liderazgo durante más de 25 años en los mercados energéticos, organismos reguladores e instituciones de políticas públicas de Australia.