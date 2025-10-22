La electrificación ahorraría a Europa 250.000 millones de euros al año, al dejar de importar energía del exterior

Las claves nuevo Generado con IA La electrificación podría ahorrar a Europa 250.000 millones de euros al año al reducir la dependencia de importaciones energéticas. El estudio de Schneider Electric destaca que la tasa de electrificación en Europa es solo del 21%, comparada con el 31% de China. España muestra un avance desigual en electrificación, con un 45% en edificios pero solo un 2% en movilidad eléctrica. El informe propone reducir la brecha de precios entre electricidad y gas, y fomentar la creación de mercados locales sólidos para acelerar la electrificación.

El gigante francés Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado un nuevo estudio que subraya el papel fundamental que debe desempeñar la electrificación en el futuro de Europa.

Actualmente, la tasa de electrificación en Europa se sitúa en tan solo el 21%, una cifra que no ha variado en la última década y que se encuentra un 10% por detrás de China, donde la electrificación avanza a gran velocidad.

Al mismo tiempo, el coste de la energía residencial en la UE es de 0,27 euros por kWh, frente a 0,15 euros en Estados Unidos y 0,08 euros en China. Es decir, el precio de las actividades cotidianas para los ciudadanos europeos es tres veces superior al de China.

El informe, 'Europe energy security and competitiveness – supercharging electrification' demuestra que el continente podría ahorrar 250.000 millones de euros al año de aquí a 2040 si acelera la transición hacia la electrificación.

El “trilema energético” —que supone equilibrar asequibilidad, seguridad y sostenibilidad— sigue siendo un reto, con una alta dependencia de las importaciones de combustibles fósiles que mantiene los costes elevados y que aleja los objetivos climáticos.

Aun así, las emisiones de la UE se han reducido un 37% desde 1990. Aunque la electrificación se perfila como la solución al trilema energético, el estudio señala que el ritmo de progresión es muy diferente entre los países europeos, debido a las diferencias en las infraestructuras, a las políticas, a la madurez de los mercados y a la adopción por parte de los consumidores.

Algunos países, como los nórdicos, han progresado de forma notable en sectores como el transporte y los edificios, mientras que otros apenas comienzan a escalar sus esfuerzos.

En el sur de Europa se observa una mayor electrificación en el sector residencial, mientras que Europa occidental y central registran un incremento de la inversión en electrificación industrial y proyectos de autoconsumo.

España, desigual

En el caso de España, la electrificación avanza de forma desigual entre sectores. Los edificios muestran un grado de electrificación del 45%, por encima de la media europea (EU 27 - 26%), algo que viene impulsado sobre todo por la rápida adopción de las bombas de calor, que ya alcanzan el 19% del total.

Sin embargo, la movilidad eléctrica aún se sitúa en un 2%, lo que indica un amplio margen de mejora en la transición hacia un transporte más limpio.

En la industria, la electrificación alcanza el 31%, también por encima de la media europea (21%) pero con un claro potencial de crecimiento.

Para que Europa mantenga su competitividad a nivel internacional, el continente debe acelerar su transición hacia un modelo más electrificado.

El informe identifica varios ejes clave para lograrlo. En primer lugar, los responsables de las políticas deben reducir la brecha de precios entre la electricidad y el gas natural, eliminando progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles y reformando la fiscalidad energética para incentivar el uso de energía limpia.

Igual de importante es acelerar la financiación, facilitando el acceso a la inversión, ofreciendo incentivos específicos para pymes y destinando los ingresos del comercio de emisiones y los fondos de innovación a proyectos de electrificación.

Mercados locales sólidos

Además, el informe destaca la importancia de crear mercados locales sólidos, lo que incluye obligar a la electrificación en nuevos edificios e instalaciones industriales, impulsar la implementación masiva de bombas de calor y vehículos eléctricos, y fomentar las iniciativas de autoconsumo.

Por último, promover el desarrollo local mediante una contratación pública sostenible, acelerar la estandarización y priorizar el apoyo a la innovación y a la fabricación europea garantizará que los beneficios económicos y laborales de la electrificación se distribuyan por todo el continente.

Tal y como asegura Laurent Bataille, Executive Vice President – Europe at Schneider Electric, “este informe representa uno de los análisis más completos realizados hasta la fecha sobre el potencial de electrificación en Europa y las acciones necesarias para hacerlo realidad".

"Deja claro que la electrificación es esencial, no solo para alcanzar nuestros objetivos climáticos, sino también para impulsar el crecimiento económico, la independencia energética y la competitividad industrial".

"Europa debe superar urgentemente el estancamiento actual de la electrificación. La tecnología ya está disponible y lista para desplegarse. Ahora, las políticas deben incentivar y las empresas deben liderar la implementación para desbloquear los beneficios económicos y medioambientales que necesitamos ver ya.”