La CNMC autoriza a Opdenergy la compra de 440 MW eólicos de Acciona Energía en España por 530 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la operación de adquisición de 440 megavatios (MW) eólicos de Acciona Energía en España por parte del productor independiente de energía Opdenergy --participado por el fondo Antin Infrastructure Partners--, por un importe previsto de 530 millones de euros.

Acciona anunció esta operación en julio, y el regulador dio su visto bueno el pasado 16 de octubre, tras estudiar la transacción desde el 26 de septiembre, según consta en los registros del portal de competencia.

La cartera vendida está formada por 13 parques eólicos situados en Albacete, Cádiz, Cuenca, Lérida, Valencia y Zamora, con una antigüedad promedio de 15 de años.

El acuerdo incluye, además, una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo de hasta 351 MWp, asociada al potencial de hibridación de los parques eólicos incluidos en la operación.

La transacción se enmarca en la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía, orientada a "poner en valor la calidad de su cartera, reforzar su perfil financiero y consolidar su posición de liderazgo en el sector global de las energías renovables".

Prevé un resultado estimado de 190 millones de euros de esta venta.

Entre los hitos recientes del programa de rotación de activos se encuentran la venta de dos carteras de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175 MW) y a Endesa (626 MW).

Además, en mayo la compañía firmó un acuerdo con Luz del Sur, una de las principales empresas energéticas de Perú, para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136 MW).

BNP Paribas y Baker McKenzie han actuado como asesores financieros y legales, respectivamente, de la operación.