Las petroleras logran un respiro con el negocio de refino: Repsol, Total, Galp, BP y Shell tratan de esquivar la caída del petróleo

El negocio del refino da un respiro a las petroleras europeas. Repsol, Galp, TotalEnergies, BP y Shell tratan de contener la tormenta que atraviesa el sector en 2025, en un escenario marcado por la volatilidad y los menores precios del crudo.

Los precios del petróleo Brent, la referencia en Europa, caen un 18% en lo que va de 2025, situándose en torno a los 62 dólares por barril. Mientras, el West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, registra un descenso cercano al 20%, hasta poco más de los 58 dólares por barril.

Esta caída refleja no solo la presión sobre la rentabilidad de las compañías, sino también la incertidumbre que pesa sobre la demanda global y la economía mundial.

Sin embargo, la subida generalizada de los márgenes en este segmento ha dado un alivio tangible a los gigantes del petróleo durante el tercer trimestre, amortiguando en parte el impacto de los precios bajos del crudo.

Entre las compañías que más destacan figura Repsol. La petrolera española, bajo la dirección de Josu Jon Imaz, ha registrado un margen de refino que se disparó un 120% en el tercer trimestre, respecto al mismo periodo del año anterior. Alcanzó los 8,8 dólares por barril en España, lo que representa un incremento del 49,2% frente al trimestre anterior.

Estos números no solo superan las expectativas del mercado, sino que colocan a Repsol por delante de muchos de sus pares europeos en términos de mejora de la rentabilidad en el refino, según han destacado casas de análisis como UBS (que estima que Repsol será la más beneficiada del repunte del refino en Europa), Bank of America, Berenberg u Oddo BHF.

Según UBS, la petrolera podría alcanzar un beneficio ajustado de 951 millones de euros en el tercer trimestre, un 27% superior al consenso del mercado, impulsada por la fortaleza del negocio industrial y la recuperación de volúmenes tras el apagón eléctrico en España que afectó a las refinerías del grupo en el segundo trimestre.

No obstante, no todos los analistas comparten este entusiasmo. Morgan Stanley advierte que la reciente mejora en los márgenes del refino podría no sostenerse a largo plazo, recordando la volatilidad histórica de este sector.

En términos de producción, Repsol ha registrado un ligero retroceso del 0,4%, situándose en 551.000 barriles equivalentes por día. Este ajuste responde a caídas en Latinoamérica y Norteamérica, mientras que Europa, África y el resto del mundo han compensado con un aumento del 18,6% en su producción.

Pares europeos

Por su parte, Shell espera reportar ganancias significativamente más altas gracias a su división integrada de gas, con márgenes de refino que compensan la debilidad del crudo, tras un segundo trimestre afectado por precios bajos y volatilidad geopolítica.

Galp también ha registrado resultados sólidos, con un margen de refinación de 9,5 dólares por barril, por encima del consenso del mercado, y un incremento de las materias primas procesadas a 22,7 millones de barriles equivalentes.

En Francia, TotalEnergies prevé un aumento de producción hasta 2,5 millones de barriles diarios y se ha beneficiado de una mejora sustancial en los márgenes de refinación, que pasaron de 15,4 a 63 dólares por tonelada métrica, generando entre 400 y 600 millones de dólares adicionales para su división downstream.

Por su parte, la británica BP ha señalado un aumento intertrimestral en la producción upstream y los márgenes de refinación, compensando parcialmente los precios más bajos del petróleo y manteniendo la estabilidad en su segmento de clientes y productos.