La CNMC incluye una reforma en la retribución de la distribución eléctrica y la lleva a una segunda audiencia pública

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado este lunes una nueva reforma de la metodología de la retribución de la distribución eléctrica y ha abierto un nuevo trámite de audiencia e información pública del proyecto de circular.

La nueva metodología quiere mejorar el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica para el periodo regulatorio 2026-2031, que sumaba muchas críticas por parte de las empresas del sector, al proponerla en el 6,46%.

Dados los plazos que deben cumplirse para la aprobación de esta circular, la audiencia pública se tramita de urgencia. El plazo máximo para remitir las observaciones finaliza el próximo miércoles 22 de octubre.

Este trámite se enmarca en un proceso normativo "participativo y abierto" donde la CNMC vuelve a recabar la opinión de los agentes del sector, instituciones y ciudadanía, informa el organismo en un comunicado.

Esta circular sustituye a la vigente Circular 6/2019 y representa una evolución hacia un modelo "más eficiente y adaptado a los desafíos de la descarbonización y digitalización del sistema eléctrico".

El nuevo texto introduce unas modificaciones derivadas de las observaciones recibidas durante la tramitación de la circular, como son los incentivos a la reducción de pérdidas y a la mejora de la calidad.

También se incrementa la intensidad de la penalización relativa a la prudencia financiera a partir del cuarto año del próximo periodo regulatorio que comienza el próximo año.

El concepto Totex

Lo más novedoso es la propuesta de circular evoluciona la retribución de la actividad de distribución hacia un modelo de costes totles (Totex), en el que los costes asociados a los costes correspondientes al capital (Capex) y los de operación y mantenimiento (Opex) son tratados de una manera agregada.

"De esta manera, se busca crear los incentivos adecuados para que las empresas distribuidoras tomen la decisión más eficiente entre Capex y Opex, lo que es de particular relevancia en el contexto actual de descarbonización del sector eléctrico", explica la CNMC en la memoria de la circular.

Asimismo, establece un modelo transitorio durante el primer semiperiodo regulatorio 2026-2028 con objeto de que las decisiones que tomen los gestores de red se adapten gradualmente al nuevo modelo Totex.

También se introduce un esquema de sostenibilidad del sistema, con objeto de compatibilizar las inversiones necesarias en las redes necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía con el objetivo de desarrollar demanda eléctrica.

Asegura de esta forma la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico establecido en el artículo 13 de la Ley del Sector Eléctrico.

Asimismo, simplifica la retribución de la operación y mantenimiento, unificando los distintos conceptos retributivos de operación y mantenimiento y relativos a otras tareas existentes en la circular 6/2019, de 5 de diciembre, los cuales pasan a analizarse de manera agrupada.

Según la CNMC, se busca con este cambio evitar posibles duplicidades en el reconocimiento de costes, así como avanzar en la simplificación del procedimiento.

En conclusión, se realizan cambios en el modelo de retribución de la distribución que buscan facilitar la adaptación de las redes de distribución a un nuevo entorno resultante del proceso de descarbonización y electrificación de la economía.

Favorece "asimismo la eficiencia en la toma de decisiones relativas tanto al uso de las redes existentes como a las inversiones en las mismas, todo ello en un contexto de garantía de la sostenibilidad económica y financiera del sistema".

La CNMC ha propuesto establecer la tasa de retribución financiera para la actividad de distribución eléctrica en el 6,46% para el periodo regulatorio 2026-2031, lo que supone un incremento respecto al 5,58% aplicado en el periodo anterior, porcentaje considerado insuficiente para las compañías eléctricas a la hora de incentivar la inversión en redes eléctricas.