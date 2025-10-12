"Llueve sobre mojado": la última medida de Red Eléctrica para evitar otro apagón lleva al límite al sector fotovoltaico

REE reconoce que los cambios son necesarios para evitar riesgos por sobretensiones en la red, pero el sector fotovoltaico critica la falta de justificación técnica y el impacto económico de las medidas.

La medida de REE anula la reforma cuartohoraria que buscaba ofrecer flexibilidad en la integración de renovables, afectando la capacidad de respuesta y rentabilidad de las plantas solares.

El sector fotovoltaico enfrenta un mercado con precios cero o negativos en muchas horas del año, sumado a la nueva medida que limita su capacidad de participar en los mercados de ajuste.

Red Eléctrica de España (REE) ha impuesto una nueva medida que alarga las rampas de potencia de las instalaciones renovables de 2 a 15 minutos, afectando la integración y rentabilidad del sector fotovoltaico.

“Llueve sobre mojado". Así resume el sector fotovoltaico el nuevo golpe que llega desde Red Eléctrica de España (REE), justo cuando las plantas solares atraviesan uno de sus momentos más críticos.

El sector se ha visto sacudido en 2025 por la caída de precios del mercado eléctrico -alcanzando niveles cero o incluso negativos en buena parte de las horas del año- y las consecuencias del apagón del 28 de abril para la operativa del sistema eléctrico.

Y ahora, el sector encaja un nuevo varapalo que lo empuja al límite y amenaza con dejar sin margen de rentabilidad a algunos promotores.

REE, el operador del sistema, ha ordenado que las rampas de potencia (el tiempo que tardan las instalaciones renovables de más de 5 MW en pasar del 0 al 100 % de producción) se alarguen de los actuales dos minutos a quince.

"Es algo que carece de justificación técnica", denuncia José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

En la teoría, esta medida significa que la energía solar y eólica no podrá integrarse en el sistema a máxima velocidad cuando las condiciones lo permitan, sino que deberá seguir un ritmo más controlado y predecible para garantizar la estabilidad de la red.

Pero en la práctica tiene una consecuencia: "reduce su capacidad de participar en los mercados de ajuste" -los secundarios y terciarios-, que permiten compensar los ingresos perdidos por los precios hundidos y las restricciones técnicas que se acumulan desde primavera.

Además, la nueva orden "anula de facto la reforma cuartohoraria" que entró en vigor este mismo mes y que debía marcar un punto de inflexión en la integración flexible de las renovables en el sistema eléctrico, explica el líder de la patronal solar.

El llamado sistema cuartohorario permite ajustar la oferta y la demanda de energía en ciclos de 15 minutos, ofreciendo consignas de subida o bajada de potencia para equilibrar la red en tiempo casi real.

Su objetivo era que las plantas pudieran reaccionar con rapidez a las señales del mercado, aportando flexibilidad y cobrando por esos servicios.

Sin embargo, con rampas de quince minutos -el mismo tiempo que dura cada ciclo-, las plantas pierden margen para adaptarse a esas consignas.

Si tardas quince minutos en alcanzar el 100% de potencia, llegas tarde a la siguiente orden del mercado. "Un valor de 5 minutos sería suficiente", explica el director general de UNEF.

La orden responde a las recientes variaciones bruscas de la tensión en el sistema eléctrico que se han registrado en las dos últimas semanas de septiembre, pese a que REE opera desde el apagón con el modo reforzado (más grupos convencionales).

Red Eléctrica solicitó el 7 de octubre a la CNMC varios cambios técnicos, entre ellos las modificaciones de las rampas, al reconocer que las sobretensiones podían tener un "impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos".

Desde UNEF, no obstante, también reconocen un pequeño rayo de luz en medio del temporal. Celebran que se agilice por fin el nuevo Procedimiento de Operación 7.4 (PO 7.4).

Se trata de una norma largamente esperada que permitirá a las renovables participar en los servicios de control de tensión y contribuir a dotar de mayor seguridad y previsibilidad al sistema eléctrico.

Una actualización profunda de los procedimientos del sistema, que llega veinticinco años después de la última revisión y cinco años después de que REE la solicitara. Su objetivo: evitar riesgos por sobretensiones en la red y facilitar que las fuentes limpias no solo generen energía, sino que también ayuden a estabilizarla.

759 horas de precios cero Según datos de UNEF, hasta septiembre de 2025 se han registrado 759 horas de precios cero o negativos, superando ya las 696 horas acumuladas durante todo el año anterior. Este fenómeno, provocado por la sobreoferta de generación renovable en determinadas franjas horarias y la falta de almacenamiento suficiente, está reduciendo drásticamente los márgenes de rentabilidad de las instalaciones. El precio medio capturado (valor es crucial para evaluar la rentabilidad) por la fotovoltaica se ha situado en 33,95 euros por megavatio hora (MWh), un 25% inferior al registrado en 2024.