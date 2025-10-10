El modo "re-reforzado" que pide REE a la CNMC para evitar otro apagón sumará 3.000 millones extra a la factura de la luz

Las claves nuevo Generado con IA El modo "re-reforzado" propuesto por REE a la CNMC busca evitar apagones pero podría aumentar la factura de la luz en 3.000 millones de euros. Las nuevas medidas incluyen mayor control de programación, más restricciones técnicas y ralentización de la entrada de renovables al sistema eléctrico. El coste adicional afecta a hogares españoles con un incremento de 5 a 6 euros mensuales en la factura eléctrica. La implementación de compensadores síncronos y mecanismos de capacidad aumentará la estabilidad de la red pero conlleva más sobrecostes para los usuarios.

En unas pocas semanas, el sistema eléctrico va a incorporar cuatro nuevas medidas que buscan evitar otro nuevo apagón como el ocurrido el pasado 28 de abril, unos cambios que darán como resultado "un incremento del coste soportado por la demanda”, que podrían ser de unos 3.000 millones adicionales.

Según la asociación fotovoltaica UNEF, desde mayo, el coste de tener un mayor control de la red, usando más lo que se conoce como restricciones técnicas o 'modo reforzado', ya está en unos 2.900 millones de euros extra, y se ha calculado que podría llegar a los 4.000 millones a final de año.

Ese protocolo —que mantiene decenas de centrales de gas "encendidas" en modo espera— ha incrementado notablemente los costes del sistema eléctrico.

Ahora, estas nuevas medidas, este nuevo "modo re-reforzado", incluye poder gestionar aún más la programación diaria y horaria, aumentar las restricciones técnicas, que las renovables también puedan controlar la tensión de la red y obligar a estas tecnologías a ralentizar su entrada en el sistema. No hay duda de que aumentarán esa cifra.

"¿Qué estamos pagando de extra hoy en la factura de la luz?", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Roberto Cavero, responsable del área de Distribución y Mercado Energético en ATRAE Foro de Energía.

Más gas y menos renovables

"El 'modo reforzado' de REE consiste en que más de 20 ciclos combinados (centrales de gas) se mantienen encendidos en modo ralentí. No generan electricidad, pero cobran por estar disponibles", dice.

Aun así, en los últimos meses ha aumentado su participación en la red. Se expulsa a las renovables que entran en el mercado por ser más baratas, pero no pueden verter su producción porque se prioriza a centrales como respuesta a una política de seguridad del sistema eléctrico.

"En lo que va de 2025, los ciclos combinados han incrementado su producción un 33%, especialmente a partir de abril, coincidiendo con el apagón", señalan los informes del Grupo ASE, consultora especializada en energía.

"REE parece haber puesto un suelo del 8% de generación procedente de los ciclos combinados para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico".

El coste estimado de este extra es de unos 1.500 millones de euros, lo que supone un impacto medio de unos tres euros al mes por hogar.

A eso habrá que sumar que va a haber menos renovables entrando cada hora, no solo expulsadas por el gas, sino también por estar obligadas a incorporarse poco a poco a lo largo de quince minutos (modo 'rampa'), en vez de ser una operación inmediata.

Actuaciones de refuerzo

Además, ahora se deberán incorporar "los compensadores síncronos y FACTS (Flexible AC Transmission System), que "son grandes máquinas que estabilizan la tensión de la red", que ya existían en las grandes centrales eléctricas, pero que ahora se deben activar en las renovables.

Se han aprobado 65 actuaciones de refuerzo con una inversión de 750 millones de euros, de los que 600 millones de euros se repercuten en la Península", continúa el experto Roberto Cavero. Y por tanto, el impacto medio es de otro euro al mes más por hogar.

Y cuando se pongan en marcha los mecanismos de capacidad, un nuevo sistema para pagar a centrales y baterías por estar disponibles, incluso sin producir energía, Roberto Cavero calcula que tendrá "un coste anual estimado de 800 millones de euros, con un impacto medio adicional de dos euros al mes".

"Esto supone una subida del 5% al 8% en la factura final", apunta. "En conjunto, los hogares españoles pagarán entre 5 y 6 euros más al mes, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros anuales en sobrecostes para el sistema".

El extra coste no es una sorpresa. En el informe presentado este jueves 8 de octubre por la CNMC, el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), reconoce que "las medidas solicitadas podrían tener un impacto significativo sobre los servicios de balance, restricciones y control de tensión así como en la negociación de las instalaciones de producción en todos los mercados".

"En definitiva, más curtailments, más volumen en restricciones, más exigencias a las renovables, más anulaciones de intradiarios y más coste para la demanda", concluye Javier Colón Cortegoso, CEO y fundador de la consultora Neuro Energía.

Restricciones técnicas. Son limitaciones operativas que obligan a reducir la producción de energía renovable, incluso cuando existen condiciones óptimas para la generación, debido a problemas de capacidad o seguridad en la red eléctrica.

Curtailments. Son reducciones forzadas de la producción de energía eléctrica, especialmente renovable, ordenadas por el operador del sistema eléctrico cuando existen limitaciones técnicas o exceso de generación respecto a la demanda prevista en un momento dado.