Gobierno duplica, hasta los 600 millones, ayuda a los electrointensivos para compensar los costes de CO2

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha duplicado las ayudas a la industria electrointensiva, alcanzando los 600 millones de euros para compensar los costes indirectos de CO2. Las ayudas beneficiarán a 194 empresas, destacando ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Celsa, entre otras. Desde 2019, el Gobierno ha movilizado unos 2.000 millones de euros en apoyo a la industria electrointensiva española. Esta medida refuerza la competitividad y capacidades industriales, contribuyendo a la generación y afianzamiento de sectores industriales.

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la resolución provisional de las subvenciones destinadas a la industria electrointensiva para compensar los costes indirectos de CO2.

Supondrá el reparto de ayudas por un importe de 600 millones de euros entre 194 empresas.

Esta convocatoria para compensar las emisiones indirectas por CO2 ha duplicado el importe total de las subvenciones de la convocatoria del año anterior, que tuvo una dotación de 300 millones de euros.

"Demuestra así el compromiso del Gobierno con los sectores electrointensivos para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo", indicó en un comunicado el Ministerio.

Además, destacó que los 600 millones de euros movilizados suponen "un apoyo importante a la industria electrointensiva, un esfuerzo que multiplica por 100 lo que se destinaba a la compensación de emisiones indirectas de CO2 en 2018".

En concreto, entre las beneficiarias de las ayudas destacan ArcelorMittal, con 76,1 millones de euros -incluyendo los 42,2 millones de euros en Asturias y los 29,2 millones de euros en el País Vasco-.

También Asturiana de Zinc (66,6 millones de euros), Celsa (28,1 millones de euros), Moeve (23 millones de euros), Ferroglobe (21,7 millones de euros), Sidenor (16 millones de euros), Global Steel Wire (14,2 millones de euros), Petronor -Repsol- (11,5 millones de euros) y Siderúrgica Sevillana (11,1 millones de euros).

Se trata de subvenciones dirigidas a los sectores y subsectores industriales expuestos a un riesgo de 'fuga de carbono', conforme a lo previsto en la normativa europea y nacional.

2.000 millones

En este sentido, el Gobierno ha movilizado, desde 2019, alrededor de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva española, a través de las distintas líneas de ayuda.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que estos 600 millones de euros "ayudan a la competitividad de los sectores industriales" y representan "una aportación fundamental para poder generar nuevos sectores industriales y afianzar todos aquellos que tenemos".

"De manera que es una decisión muy importante que nos ayuda, desde la política industrial, a mantener la competitividad del factor energético para nuestra industria", dijo.