Repsol produce, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable en su centro de Tarragona

Repsol colabora con líderes del transporte pesado y aéreo, incluyendo acuerdos con compañías como Scania, Iberia y Ryanair, para impulsar el uso de combustibles renovables.

Repsol amplía su oferta de combustibles renovables y destaca la importancia de estos para alcanzar los objetivos climáticos de España y Europa.

El uso de la Gasolina Nexa 95 renovable puede reducir más del 70% de emisiones netas de CO2 en comparación con la gasolina convencional.

Repsol ha logrado un hito tecnológico al producir, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable, en su centro industrial de Tarragona, informó la compañía.

En concreto, la Gasolina Nexa 95 de origen 100% renovable, el producto de mayor calidad de 95 octanos de la energética, ya está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Cataluña, y se prevé tener 30 a finales de este año, en ciudades como Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

Este nuevo producto, de origen 100% renovable, es compatible con los vehículos de gasolina, sin necesidad de realizar modificaciones. La compañía estimó que su uso reduce las emisiones netas de CO2 más de un 70% respecto a la gasolina convencional.

El grupo indicó que inicia así la ampliación de su oferta de combustibles renovables, al sumar este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable, "demostrando que la descarbonización del transporte mediante combustibles líquidos renovables es viable en los motores de combustión, ya sean de gasolina, diésel o híbridos".

Estos vehículos representan un 97% del parque móvil tanto español como europeo y un 87% de las ventas en España en lo que va de año.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz defendió que, para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, "resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables, y por tanto, revisar el reglamento europeo sobre los estándares de emisiones de CO2, que propone la prohibición del motor de combustión en 2035".

A este respecto, subrayó que "esta incertidumbre ha provocado un notable envejecimiento del parque automovilístico en España, con una edad media de 14,5 años y con 8,5 millones de vehículos -casi un tercio del parque móvil total- con más de 20 años.

Por ello, aseguró que para el desarrollo de los combustibles renovables "resulta fundamental establecer objetivos a largo plazo -como ya existen en los sectores de aviación y marítimo- y ofrecer una fiscalidad ventajosa, que otorgarían certeza a inversiones en nuevos motores más eficientes en el sector de la automoción".

Repsol tiene alianzas para el suministro de combustibles renovables con compañías líderes en el sector del transporte pesado por carretera en España y Portugal, como Scania, Grupo Sesé, XPO, Serveto, Havi, Joanca, Carreras, Rhenus y Luis Simoes, que cuentan con clientes finales como Coca Cola, Freixenet y Seat; con empresas del sector del transporte de pasajeros en España, como Alsa y Avanza; o con navieras como Royal Caribbean.

Para su impulso en la aviación, ha firmado importantes acuerdos con compañías aéreas, como Iberia, Ryanair, Vueling o Air Europa para vuelos comerciales. Asimismo, suministró este tipo de combustibles a la Patrulla Águila en el desfile de la Hispanidad de octubre de 2022.