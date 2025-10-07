La luz vuelve a subir: la factura cambia y su precio ya se rige por un sistema cuartohorario

Primera semana en la que se ha instalado el sistema cuartohorario en el mercado eléctrico y por el momento, todos los expertos coinciden en su veredicto: si no se sabe gestionar, subirá la factura de la luz de los consumidores finales, aunque todavía hay tiempo para prevenirlo.

El sistema cuartohorario consiste en que en lugar de fijarse 24 precios de energía al día, ahora se fijan 96 precios distintos (cada 15 minutos).

Este sistema ya llevaba funcionando parcialmente desde diciembre pasado, pero se ha ido generalizando a todos los mercados de electricidad de toda Europa.

Pero ¿qué efectos tiene para el consumidor final? "Para grandes empresas, lo notan desde el primer día. Su facturación ya registra consumos cada 15 minutos", señalan desde la Agencia Volta.

"Pero para consumidores domésticos y pymes, de momento, apenas notarán cambios, porque sus contadores siguen registrando en bloques horarios".

Y además, si se tiene tarifa fija, tranquilidad absoluta. Se paga lo mismo, pase lo que pase, pero en el caso de la tarifa regulada (PVPC), indexadas al mercado o variable, cambia la cosa. "Puedes ahorrar más… o pagar más si no se controlan los horarios", explica por su parte Alfonso Castilla Hernández, de Quality Energy Consulting, en redes sociales.

Las comercializadoras se lanzan a promocionar sus servicios porque quien conozca cómo aprovecharse del nuevo sistema, puede consumir barato, pero a cambio de más volatilidad, más complejidad, más riesgo si no se sabe lo que hacer.

Grandes empresas vs hogares

La normativa europea establece que el mercado de electricidad pasará a ser cuartohorario este año 2025, pero lo está haciendo a distintas velocidades entre el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), y el operador del mercado ibérico de electricidad, OMIE.

El mercado cuartohorario de la electricidad en España se estrenó con una gran volatilidad: los precios oscilaron entre 6,67 euros/MWh y 230 euros/MWh y entre las 21:30 y las 22 horas se alzó con el tercer precio más alto del año.

Pero para calcular las estimaciones de precios, "no hay que hacer una media de los cuatro precios horarios y luego hacer la media con los 24 horarios del día, sino que la media diaria se debe hacer con los 96 nuevos precios, si no, se estaría dando una información errónea", explican fuentes de OMIE a EL ESPAÑOL-Invertia.

"No hay contadores adaptados al sistema cuartohorario para usuarios domésticos y pymes y el sistema de telegestión no está preparado, así que no se puede adaptar tu consumo. Lo único que interesa es la media de cada hora", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Javier Colón Cortegoso, CEO y fundador de la consultora Neuro Energía.

"La capacidad de registro cuartohorario de la medida, porque no hay contadores adaptados a eso y aunque los hubiera en todo el sistema de telegestión, no está preparado. Entonces hasta 50 kW no puedes adaptar tu consumo a cuartohorario".

"En los domésticos te da igual si tienes un precio fijo, y si tienes tarifa regulada o PVPC, ya el año que viene el 60% del precio de la energía estará vinculado una cesta de futuros", apunta Colón. A quien sobre todo les afecta el cambio es a "grandes empresas, industrias y comercializadoras de electricidad, porque tienen que ajustar su consumo considerablemente dependiendo del proceso que sea".

Mercado para baterías

Para el experto, podría haber una ventana de oportunidad para las baterías. "Es un poco más interesante, pero tampoco mucho, porque una batería de seis horas puede cargar dos o cuatro horas o cargar en ocho o en 13 intervalos de cuartos de hora, pero al final tampoco se optimiza mucho".

Con precios mucho más altos o mucho más bajos en un intervalo de cuarto de hora que en el precio horario, podría verse como algo bueno para baterías de 4 horas (con spread altos, o la diferencia de precio entre la compra y venta de energía eléctrica), pero en realidad "da lo mismo una hora que cuarto de hora", apunta.

"Así que este cambio no aporta una relación coste-beneficio suficiente para la inversión que hay que hacer para adaptar todos los sistemas o los datos, que se multiplican por cuatro, al tener que gestionar más información".

"Y si se pretendía conseguir es adaptar la producción renovable, el mercado continuo va a seguir cerrándose igual que ahora, así que tampoco por este lado merece la pena el esfuerzo que supone al consumidor final", concluye el consultor a este diario.

Estimaciones de precios

“Hay muchos contadores instalados en España que no están preparados para registrar el consumo con la granularidad requerida por la normativa”, advierte, por su parte, José Ignacio Ruiz, CEO de Linkener, sistema inteligente de gestión energética.

Según el experto, esto significa que muchas empresas van a recibir facturas basadas en estimaciones y perfilados cuartohorarios, en lugar de mediciones reales, lo que aumentaría la incertidumbre y podría generar costes innecesarios.