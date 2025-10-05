Luchas internas en la CNMC, un choque con Aagesen y la alianza Gobierno-PP: la locura por la retribución a las energéticas

Las redes de distribución eléctrica se han convertido en el campo de batalla entre la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y el Ministerio para la Transición Ecológica.

Un departamento que por primera vez desde hace mucho tiempo sincroniza con las necesidades de las grandes empresas de distribución eléctrica (Iberdrola y Endesa, especialmente).

Estado de situación: Las redes son la pieza clave para hacer realidad la transición hacia la descarbonización y la oportunidad de generar nueva actividad económica.

Hay un problema: el 83,4% de los nudos de la red de distribución ya están saturados.

No se pueden hacer nuevas conexiones. Se paralizan proyectos de hidrógeno verde, fotovoltaica, eólica, data centers, baterías. Supone pérdida de inversión, innovación y empleo.

Un país atractivo: la nueva demanda industrial quiere venir a España gracias al acceso a electricidad renovable, abundante y barata, pero hay que modernizar las redes. Para eso hay que invertir.

Si no se ofrece una rentabilidad atractiva, los inversores van a buscar otras opciones, y hay países, como Reino Unido o EEUU, con mejor retorno que el que propone el regulador español.

El Gobierno quiere acelerar en inversiones para ampliar redes y cubrir con la demanda prevista así como con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

El Ministerio para la Transición Ecológica ha planteado un incremento excepcional del 62% en los límites de inversión con más de 11.300 millones de euros adicionales.

Ese dinero va destinado a inversiones anticipatorias y a la electrificación de la demanda en sectores clave como la industria, el transporte y la vivienda.

¿Y esto quién lo paga? Las inversiones son puestas en marcha por las empresas energéticas que, a cambio del desarrollo de las redes de transporte y distribución, reciben una tasa de retribución financiera por ello.

Competencia quiere fijarla en el 6,46% para el período 2026-2031. Muy lejos del 5,48% del período anterior.

Introduce un enfoque diferente al mantenido hasta ahora: las inversiones y su reconocimiento se vinculan al aumento de la demanda. Incorpora también recortes a los costes de operación y mantenimiento.

Un informe de PwC cifra que la nueva tasa supondrá un recorte de 3.600 millones respecto al esquema actual.

La presidenta de Asociación Española de Energía Eléctrica (aelec), Marina Serrano, Europapress

Fuman en pipa: las energéticas no están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el equipo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Desde la patronal Aelec ya han avisado de que podrían "no invertir" en redes si no se aumenta la tasa de retribución hasta el 7,5%.

¡Salta la sorpresa! Porque el Ministerio de Transición Ecológica está de acuerdo con las empresas y pide al departamento que preside Cani Fernández que aumente el dinero que deben percibir las compañías.

El enfado de Sara Aagesen es tal que ha pedido un informe sobre el modelo retributivo.

No se descarta que se pida la incorporación de Economía, pues una mala retribución puede afectar a la competitividad empresarial. Por extensión al crecimiento económico del país.

Es la guerra: En la CNMC no ha sentado bien la postura del ministerio. Tampoco la de las energéticas. Competencia insiste en que es a ella a la que le corresponde fijar cuánto van a recibir las empresas.

"Hay un ala más radical dentro del Consejo de la CNMC que no quiere moverse ni un centímetro", señalan fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Hay un ala más radical dentro del Consejo de la CNMC que no quiere moverse ni un centímetro", señalan fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia.

Todo ello mientras la presidenta, Cani Fernández, enfila ya la recta final de su mandato que vence en junio del próximo año.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Invertia

Se abre un frente de negociación entre el MITECO, la CNMC y el Ministerio de Economía que puede presionar para que haya cambios en la planificación eléctrica. Pero no parece que vaya a haber acuerdo.

Alianza Gobierno-PP: la “tozudez” de la CNMC está consiguiendo un hecho inusual. PP y Gobierno coinciden en la necesidad de reforzar y remunerar adecuadamente las redes eléctricas como condición estratégica para la electrificación de la economía.

Los populares han presentado en el Senado una moción que insta al Gobierno a aumentar las inversiones en redes en su nueva planificación eléctrica.

También a garantizar una retribución competitiva para estas inversiones.

Es una rara alineación entre PP y Gobierno que puede presionar cambios en la planificación eléctrica.

53.000 millones de euros: Es la cantidad que PwC estima que se necesitan para atender la demanda industrial existente y cumplir con los objetivos propuestos en el PNIEC.

Esto supone "multiplicar por tres el ritmo inversor en redes del período 2021-2025, al igual que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno".

Hasta ahora el despliegue de la red ha estado limitado por un marco regulatorio que fija un límite de inversión muy por debajo del nivel necesario para electrificar la demanda, situándola por debajo de otros países europeos.

Y por tanto, el modelo de la CNMC "es incoherente con el Real Decreto que ha elaborado el MITECO con los planes de inversión que eleva los límites para promover la inversión y permitir conectar más demanda", según la consultora.