El Gobierno lanzará un decreto para dar un empujón al autoconsumo colectivo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico iniciará en los próximos días la esperada audiencia pública de la propuesta de real decreto para impulsar el autoconsumo eléctrico, en un momento crítico para el sector.

El sector, que vivió un boom impulsado por los altos precios de la crisis energética y las ayudas europeas, suma ya tres años de contracción en el ritmo de las instalaciones.

Ahora, el proyecto normativo del Gobierno otorgará un impulso especial a las modalidades compartidas de autoconsumo, afinando la regulación existente para eliminar las barreras detectadas, con vistas a alcanzar el objetivo nacional de disponer de 19 gigavatios (GW) de autoconsumo al final de la década.

Así, la propuesta de decreto plantea facilitar los autoconsumos colectivos. Por ejemplo, se introducen nuevas modalidades, como la de excedentes compartidos, en la que el consumidor principal realiza el autoconsumo y solo comparte el excedente con otros consumidores.

En estos casos, un centro comercial, una escuela, o un edificio público autoconsumiría lo que necesitase con una gran instalación en sus cubiertas, y compartiría sus excedentes con su entorno.

También se habilita la conexión a dos autoconsumos simultáneamente, siempre que uno sea de la modalidad individual sin excedentes y el otro un autoconsumo colectivo a través de la red.

Igualmente, se agilizará el cambio de una modalidad de autoconsumo a otra, que podrá ser mensual, al igual que la modificación de los coeficientes de reparto de energía entre los consumidores.

Destaca también una de las medidas más esperadas: el impulso a la figura del gestor del autoconsumo, una persona física o jurídica que represente los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo y realice en su nombre las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema.

Esta figura puede desempeñar una función clave en las comunidades energéticas y sus relaciones internas y externas.

Mayor transparencia

La propuesta regulatoria incluye varias medidas técnicas relativas a la conexión de las instalaciones y los puntos de medida, la modificación de las facturas remitidas a los autoconsumidores acogidos al mercado regulado, el PVPC -deberán incluir la producción de la instalación y su reparto-, y la obligación de dar acceso a los datos de generación del autoconsumo en las mismas plataformas donde el consumidor puede consultar sus datos de consumo.

Finalmente, se plantea aumentar la distancia máxima entre el consumo y la generación desde los 2 Km fijados en la actualidad hasta los 5 km, siempre que la instalación productora de energía sea menor de 5 MW y esté ubicada en edificios, estructuras artificiales o suelo industrial.

El inicio del trámite de audiencia pública del borrador de real decreto coincide con la campaña publicitaria del IDAE, ‘Personas con energía propia’, para divulgar los beneficios del autoconsumo en hogares, empresas y comunidades de vecinos.

El autoconsumo de electricidad se ha multiplicado por 17 desde 2018, pasando de los 484 MW instalados que calcula el sector a cerrar el año pasado con un total de 8.256 MW, según los datos oficiales del ministerio.

En este tiempo, el autoconsumo ha demostrado ser una herramienta eficaz para incrementar la producción de energía renovable, electrificar la economía, facilitar la participación ciudadana en el sector energético y proporcionar importantes ahorros a los consumidores.

Con el crecimiento experimentado también han surgido nuevas necesidades y posibilidades no reflejadas en la normativa de referencia, el Real Decreto 244/2019, sobre todo en el autoconsumo compartido, el más apropiado para un país en que el sector residencial plurifamiliar se corresponde con más del 70% de las viviendas principales.