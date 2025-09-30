Un informe revela que la central nuclear de Almaraz no habría evitado el apagón y apunta a la responsabilidad única de REE

Cada vez hay más voces que apuntan a que el responsable del apagón fue únicamente el operador del sistema, Red Eléctrica (REE). Tanto es así que aún si hubieran estado en operación los dos reactores de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) no hubieran podido salvar a España del cero energético del pasado 28 de abril.

Si hace unos días el doctor en física nuclear, Manuel Fernández Ordóñez, lo decía ante la Comisión de Investigación del apagón en el Senado, ahora hacen lo mismo los técnicos del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas (uno de los centros de investigación en sistemas eléctricos más importantes de Europa) en su propio auditorio.

"Tanto el profesor Luis Rouco, autor del estudio, como Enrique Lobato y Francisco Echevarren, apuntan a Red Eléctrica sin contemplaciones", explican fuentes del sector energético a EL ESPAÑOL-Invertia.

El estudio señala básicamente que "la programación de generación síncrona fue muy insuficiente", y con estas conclusiones se ha enviado a Entso-e (European Network of Transmission System Operators for Electricity), la asociación que representa a los operadores de sistemas de transmisión de electricidad de 36 países europeos, según han confirmado a este diario fuentes de la Universidad.

Justo unos días antes de que presenten su informe, que podría uno de los más independientes hasta la fecha, aunque hay quien señala que en Entso-e también están representados los intereses de REE. En cualquier caso, habrá que esperar a este próximo viernes, 3 de octubre.

REE empeoró la inestabilidad

Entre las funciones del operador del sistema está realizar la programación diaria de la operación del sistema, asignando la generación necesaria para cubrir la demanda prevista ajustándose a criterios técnicos y de seguridad.

La programación se realiza a través del denominado "Despacho de Operación", que define la generación síncrona y otras formas de generación basándose en las ofertas de los generadores, los pronósticos de demanda y las restricciones técnicas de la red.

Pero hay más. Como guinda, los profesores de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI han evidenciado que incluso "las maniobras de Red Eléctrica en las líneas eléctricas, lejos de ayudar, empeoraron y llevaron el sistema al punto de no retorno".

"Porque el incremento de tensión por las maniobras de REE en las líneas fue tan bestial que hacía falta más generación síncrona", continúan las mismas fuentes a este diario.

"Hubiese sido necesario contar con algún ciclo combinado (centrales de gas) más", señalaba el profesor Rouco en su presentación.

En materia de inercia, el informe subraya que las áreas sur y centro de la península Ibérica presentaban valores inferiores a lo recomendado por Entso-e. Y en Andalucía, la cifra llegó a apenas 1,3 segundos, un 35% menos de los 2 segundos recomendados por el organismo europeo.

Problemas en Europa

El informe ha sido revisado por pares conforme a los usos de la comunidad científica. Los profesores Goran Anderson, catedrático emérito del Instituto Tecnológico Federal Suizo de Zurich, y Pier Luis Mancarella, catedrático de las Universidades de Melbourne y Manchester, han avalado el informe.

"Las oscilaciones han dicho que eran interárea (es decir, no específica de España sino de toda Europa), pero el problema fue que en España esas oscilaciones se ampliaron más. Y a partir de ahí, déficit de síncrona y maniobras mal hechas", apuntan las fuentes consultadas.

"Lo cual es opuesto a lo que ha mantenido la cúpula directiva de Redeia, con Beatriz Corredor al frente, cuando han estado acusando a que las oscilaciones las generaba una planta fotovoltaica de Badajoz y que todo lo demás fue causa de que algunos ciclos combinados no funcionaron bien", destacan.

Los expertos de ICAI han hecho simulaciones y lo tienen claro, aunque no hubiese funcionado bien algún ciclo, "eso son migajas comparado con el efecto de las maniobras en las líneas de REE". El estudio preliminar se ha hecho por encargo de Endesa e Iberdrola.

Investigaciones internacionales

Unas conclusiones con las que también coinciden los expertos del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Kevin Leung, analista de finanzas sostenibles y mercados de deuda, y Jonathan Bruegel, analista del sector energético de IEEFA para Europa, han publicado sus propias conclusiones y no tienen duda de que "la posible causa del apagón fue el uso y dimensionamiento inadecuados de los servicios de reserva de frecuencia por parte del operador del sistema de transmisión español".

"Independientemente de la causa exacta, es indudable que la falta de respuesta de la red fue una de las principales razones del prolongado corte de suministro eléctrico".

Un informe conjunto de mayo pasado de Beyond Fossil Fuels, Ember, E3G e IEEFA también señaló la debilidad de la red como causa del apagón.

Según la investigación, los altos niveles de restricción de las energías renovables en 2024 muestran la necesidad de una mayor inversión en tecnologías de "flexibilidad limpia" —como la flexibilidad de la demanda y el almacenamiento de energía— y el equilibrio de la red.

La Comisión Europea está preparando el Paquete Europeo de Redes Eléctricas. "Debería respaldar los mandatos legales adaptados al clima, una gobernanza y una supervisión más sólidas", dice IEEFA, además de soluciones innovadoras para la integración de las renovables y el almacenamiento, como sugería el informe de mayo.

Si Europa logra actuar en estos frentes, las redes dejarán de ser el eslabón débil, concluyen.