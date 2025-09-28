Iberdrola, Zelestra, Renfe o Mercadona: la mitad de los mayores contratos de energía de Europa llevan sello español

España se ha erigido como el epicentro de los contratos de energía a largo plazo en Europa en lo que va de 2025: casi la mitad de los mayores PPA firmados llevan sello español, con Iberdrola, Zelestra, Renfe, Mercadona, X-Elio, Elawan y Bruc entre sus protagonistas.

Así lo reflejan los datos de mercado en Europa recopilados por la consultora energética Our New Energy (ONE) y compartidos con EL ESPAÑOL-Invertia. Hasta el 26 de septiembre, se han cerrado 174 contratos PPA en el continente, lo que supone un descenso del 20% respecto al mismo periodo de 2024.

El retroceso también se percibe en la potencia transaccionada: el promedio mensual ha caído un 13%, hasta los 1.066 megavatios (MW).

Datos de Our New Energy (ONE). ONE

El mayor contrato europeo del año por volumen de energía acordado se firmó en Finlandia, entre Amazon y la sueca OX2, de 1.600 gigavatios hora (GWh) al año y 472 MW de capacidad asociada. Le siguieron acuerdos en Irlanda (entre varios vendedores y Bord Gáis Energy, 1.000 GWh y 629 MW) y en Portugal (entre Finerge y Amazon, 700 GWh y 385 MW).

No obstante, es la española Iberdrola la empresa que más se repite en la lista de los grandes contratos de 2025.

Ocupa el cuarto lugar, con un acuerdo en Portugal con Amazon (598 GWh y 219 MW), y suma tres alianzas en España: otra con Amazon (373 GWh/año y 212 MW), una con Renfe (370 GWh/año y 190 MW) y otra con ArcelorMittal (183 GWh/año y 80 MW).

Entre los contratos firmados para proyectos en España, sobresale la compra de electricidad de Renfe a Sonnedix, por 420 GWh al año y 240 MW. También destaca el acuerdo entre Zelestra y EDP (300 GWh y 170 MW), el primero en el país que combina energía solar y almacenamiento.

Datos de Our New Energy (ONE).

Otros contratos relevantes incluyen el de X-Elio con cuatro empresas (245 GWh/año y 129 MW), el de Elawan Energy con Sandoz (223 GWh/año y 150 MW), el de Bruc con AGCO (200 GWh/año y 100 MW) y el de Nexwell Power con una compañía tecnológica estadounidense (195 GWh/año y 145 MW).

"En 2025, la energía eólica terrestre representa el 38% de los volúmenes firmados, seguida muy de cerca por la solar con un 37%, siendo España el país que alberga los acuerdos más importantes", señala Our New Energy.

Capacidad contratada

Sin embargo, según la capacidad divulgada, la energía fotovoltaica lidera en Europa con un 51%, siendo España el mayor mercado nacional, con un 23%, señala la consultora, que también advierte que la proporción de acuerdos fotovoltaicos disminuyó en 2025.

ONE también identifica que la mayor parte de la actividad en Europa está impulsada por compradores corporativos, que representan el 67% del total.

Datos de Our New Energy (ONE).

Los diez principales vendedores muestran la fortaleza de compañías españolas en 2025. Teniendo en cuenta toda la potencia firmada, lidera, otro año más, Iberdrola (España) con 1.291 MW. Le siguen la sueca OX2 con 472 MW y Enfinity Global (Bélgica) con 420 MW.

Completan la lista Finerge (Portugal, 385 MW), Enery (Austria, 239 MW), Statkraft (Noruega, 318 MW), Zelestra (España, 307 MW), ERG (Italia, 290 MW), R.Power Renewables (Italia, 261 MW) y e.optimum (Grecia, 253 MW).

Entre los principales compradores destacan grandes corporaciones internacionales y españolas. Encabeza la lista Amazon (EEUU) con 995 MW, seguida por una compañía tecnológica estadounidense (903 MW) y Bord Gáis Energy (Irlanda, 629 MW).

También figuran Renfe (España, 430 MW), OMV (Austria, 427 MW), Galp (Portugal, 416 MW), Mercadona (España, 300 MW), Engelhart (Alemania, 253 MW), NGK Ceramics (Japón, 233 MW) y Axpo (Suiza, 209 MW).