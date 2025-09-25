Solaria suma a Felipe Morenés a su consejo tras el desembarco de Stoneshield en el capital

El consejo de administración de Solaria ha acordado designar por cooptación a Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola como consejero dominical del grupo, tras haberse recibido su carta de aceptación, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entrada de Morenés en el órgano rector del grupo de renovables se produce después de que Stoneshield Holding, el fondo de inversión fundado por él y Juan Pepa, desembarcara este verano en el capital de Solaria con una participación de casi el 9,5%, erigiéndose así en el segundo máximo accionista de la compañía, tan solo por detrás de la familia Díaz-Tejeiro.

El consejo de Solaria ha aprobado dicho nombramiento tras reunirse y emitir un informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, "quedando sujeto, conforme a lo establecido en la política de remuneraciones de los consejeros, a la ratificación por la próxima junta general de accionistas", añadió la compañía.

Asimismo, el órgano rector del grupo, con un informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado el nombramiento de Javier Monzón Sánchez como secretario no consejero del consejo, habiendo aceptado éste el cargo, con efectos desde el día de hoy.

La entrada de Stoneshield en Solaria supuso la primera incursión de la gestora en el sector de las energías renovables.

La cartera de empresas participadas de Stoneshield incluye en la actualidad MiCampus, una de las mayores plataformas de residencias de estudiantes en el sur de Europa; XDC Properties, centrada en centros de datos y responsable del ambicioso Proyecto Altamira en Cantabria, y DeepLabs, sociedad que impulsa distritos de innovación científica.

Además, posee un 25% en la promotora inmobiliaria Neinor Homes -que va a crecer significativamente mediante la compra de Aedas a Castlelake- y recientemente ha entrado en el sector industrial invirtiendo en Gaviota, fabricante de toldos y sistemas de protección solar con presencia global.